Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν δύο πετρελαϊκές εταιρείες στην Ιταλία
Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν δύο πετρελαϊκές εταιρείες στην Ιταλία
Στα 1,99 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης από την Eni – Ευχαρίστησε τις εταιρείες η Μελόνι
Δυο πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά βάζουν από αύριο πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
Πρώτη έλαβε την σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων, και ακολούθησε απόψε η πετρελαϊκή εταιρεία Italiana Petroli, αζέρικης ιδιοκτησίας.
Η σχετική μείωση θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 ώρα Ιταλίας, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, με την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Eni να ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο.
Το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, όπως και το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασικής σημασίας υποθέσεις. Η εταιρεία διαθέτει το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας.
Μείωση στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αποφάσισε και η Italiana Petroli, με ισχύ από τη Δευτέρα.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης».
Πρώτη έλαβε την σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων, και ακολούθησε απόψε η πετρελαϊκή εταιρεία Italiana Petroli, αζέρικης ιδιοκτησίας.
Η σχετική μείωση θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 ώρα Ιταλίας, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, με την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Eni να ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο.
Το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, όπως και το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασικής σημασίας υποθέσεις. Η εταιρεία διαθέτει το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας.
Μείωση στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ αποφάσισε και η Italiana Petroli, με ισχύ από τη Δευτέρα.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες και υπογράμμισε ότι «η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα