Στη Βουλή το Μνημόνιο Ελλάδας–Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τι προβλέπει

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ είχε χαρακτηρίσει την υπογραφή του Μνημονίου «ιστορική στιγμή για το Πατριαρχείο», συνδέοντάς την με τους διαχρονικούς δεσμούς του με την Ελλάδα - Ενδιαφέρον πεδίο, που μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της συνεργασίας είναι η ψηφιακή διάσωση





Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού της Αντικείμενό του είναι η προστασία και η συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.







Ειδικότερα, το Μνημόνιο υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄ στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τις χριστιανικές κοινότητες και για τη διατήρηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής.



Κατά την επίσκεψή του, ο Πατριάρχης είχε συναντήσεις με την ελληνική πολιτική και πολιτειακή ηγεσία. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάσταση στους Αγίους Τόπους, την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τον ιστορικό ρόλο του



Η υπογραφή του Μνημονίου αποτέλεσε ένα από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της επίσκεψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει τότε τη συμφωνία σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση του ελληνικού κράτους να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου, ώστε αυτή να διατηρηθεί και να παραδοθεί ακέραιη στις επόμενες γενιές. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ είχε χαρακτηρίσει την υπογραφή του Μνημονίου «ιστορική στιγμή για το Πατριαρχείο», συνδέοντάς την με τους διαχρονικούς δεσμούς του με την Ελλάδα.



Τι προστατεύει το Μνημόνιο Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η υλική πολιτιστική κληρονομιά του Πατριαρχείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο, το οποίο δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μεμονωμένα μνημεία ή ναούς. Η πολιτιστική κληρονομιά ενός ιστορικού πατριαρχικού θεσμού περιλαμβάνει κτήρια και μοναστηριακά συγκροτήματα, εκκλησιαστικά αντικείμενα, εικόνες, χειρόγραφα, αρχειακό υλικό, βιβλία, κειμήλια και άλλα αντικείμενα ιστορικής, καλλιτεχνικής και θρησκευτικής αξίας. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά η προστασία αυτού του υλικού καθώς αφορά στους Αγίους Τόπους, όπου η ιστορία, η θρησκευτική παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.



Το



Η σημασία της συμφωνίας Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους θεσμούς του χριστιανικού κόσμου και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της ορθόδοξης παρουσίας στους Αγίους Τόπους. Η έδρα του βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και συνδέεται άμεσα με τον Πανάγιο Τάφο, ενώ η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου εκτείνεται σε περιοχές με εξαιρετικά σύνθετο ιστορικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η προστασία των μνημείων και των κειμηλίων του, δεν αφορά μόνο στην ιστορία της Ορθοδοξίας αλλά αποτελεί ένα κομμάτι της ευρύτερης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.



Κλείσιμο «Status Quo» που διέπει τη συνύπαρξη και τη λειτουργία των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ιερών τόπων.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι η σχέση της Ελλάδας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει βαθιές ιστορικές και εκκλησιαστικές ρίζες. Το ελληνικό στοιχείο έχει διαδραματίσει επί αιώνες κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και τη λειτουργία του Πατριαρχείου και των προσκυνημάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.



Ο ίδιος ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, αναφέρθηκε στη σχέση αυτή, επισημαίνοντας τον ιστορικό δεσμό του Πατριαρχείου με την Ελλάδα και τον ρόλο της ως «μητέρας» των κληρικών που υπηρετούν στη διασπορά και ιδιαίτερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται, επομένως, να προσδώσει έναν πιο συγκεκριμένο θεσμικό χαρακτήρα σε αυτή τη σχέση.



Πολιτιστική κληρονομιά σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου Η συγκυρία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία των μνημείων και των συλλογών του Πατριαρχείου. Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται σε μια περιοχή όπου οι πολεμικές συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια, οι κοινωνικές εντάσεις, αλλά και οι πιέσεις που δέχονται οι ιστορικές θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την προστασία μνημείων και κειμηλίων. Το ίδιο το Πατριαρχείο έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη προστασίας της χριστιανικής παρουσίας και των ιερών τόπων, ενώ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχη στην Αθήνα το ζήτημα της προστασίας των χριστιανών στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του.



Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και, παράλληλα, για τη διαφύλαξη μιας ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία του χριστιανισμού, γίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού της Ελλάδας και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατατίθεται προς κύρωση στο Κοινοβούλιο, με την ψήφισή του να προγραμματίζεται για την προσεχή εβδομάδα.Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ στην Ελλάδα. Η επικείμενη κοινοβουλευτική κύρωση μετατρέπει πλέον τη συμφωνία σε θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Πολιτείας με έναν από τους αρχαιότερους χριστιανικούς θεσμούς της Μέσης Ανατολής.Ειδικότερα, το Μνημόνιο υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Πατριάρχη Θεοφίλου Γ΄ στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τις χριστιανικές κοινότητες και για τη διατήρηση των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής.Κατά την επίσκεψή του,Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάσταση στους Αγίους Τόπους, την προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και τον ιστορικό ρόλο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. . Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει τότε τη συμφωνία σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση του ελληνικού κράτους να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου, ώστε αυτή να διατηρηθεί και να παραδοθεί ακέραιη στις επόμενες γενιές. Από την πλευρά του,Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η υλική πολιτιστική κληρονομιά του Πατριαρχείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο, το οποίο δεν περιορίζεταΗ πολιτιστική κληρονομιά ενός ιστορικού πατριαρχικού θεσμού περιλαμβάνει κτήρια και μοναστηριακά συγκροτήματα, εκκλησιαστικά αντικείμενα, εικόνες, χειρόγραφα, αρχειακό υλικό, βιβλία, κειμήλια και άλλα αντικείμενα ιστορικής, καλλιτεχνικής και θρησκευτικής αξίας. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία αποκτά η προστασία αυτού του υλικού καθώς αφορά στους Αγίους Τόπους, όπου η ιστορία, η θρησκευτική παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.Το Μνημόνιο δημιουργεί το πλαίσιο για συνεργασία των ελληνικών αρμόδιων φορέων με το Πατριαρχείο σε ζητήματα που αφορούν την προστασία, τη συντήρηση και τη διαφύλαξη αυτού του πολιτιστικού αποθέματος.Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους θεσμούς του χριστιανικού κόσμου και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της ορθόδοξης παρουσίας στους Αγίους Τόπους. Η έδρα του βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και συνδέεται άμεσα με τον Πανάγιο Τάφο, ενώ η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου εκτείνεται σε περιοχές με εξαιρετικά σύνθετο ιστορικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η προστασία των μνημείων και των κειμηλίων του, δεν αφορά μόνο στην ιστορία της Ορθοδοξίας αλλά αποτελεί ένα κομμάτι της ευρύτερης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.Το ίδιο το Πατριαρχείο, κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Θεοφίλου Γ΄ στην Αθήνα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων στους Αγίους Τόπους, καθώς και στη διατήρηση του ιστορικούπου διέπει τη συνύπαρξη και τη λειτουργία των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ιερών τόπων.Αξίζει να αναφερθεί, ότι η σχέση της Ελλάδας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει βαθιές ιστορικές και εκκλησιαστικές ρίζες. Το ελληνικό στοιχείο έχει διαδραματίσει επί αιώνες κεντρικό ρόλο στη διοίκηση και τη λειτουργία του Πατριαρχείου και των προσκυνημάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.Ο ίδιος ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, αναφέρθηκε στη σχέση αυτή, επισημαίνοντας τον ιστορικό δεσμό του Πατριαρχείου με την Ελλάδα και τον ρόλο της ως «μητέρας» των κληρικών που υπηρετούν στη διασπορά και ιδιαίτερα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται, επομένως, να προσδώσει έναν πιο συγκεκριμένο θεσμικό χαρακτήρα σε αυτή τη σχέση.Η συγκυρία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία των μνημείων και των συλλογών του Πατριαρχείου. Οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται σε μια περιοχή όπου οι πολεμικές συγκρούσεις, η πολιτική αστάθεια, οι κοινωνικές εντάσεις, αλλά και οι πιέσεις που δέχονται οι ιστορικές θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την προστασία μνημείων και κειμηλίων. Το ίδιο το Πατριαρχείο έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη προστασίας της χριστιανικής παρουσίας και των ιερών τόπων, ενώ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχη στην Αθήνα το ζήτημα της προστασίας των χριστιανών στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του.

Η τεχνογνωσία της Ελλάδας Η ελληνική πολιτιστική πολιτική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα τεκμηρίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και κινητών πολιτιστικών αντικειμένων.



Η συνεργασία με το Πατριαρχείο μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η επιστημονική τεκμηρίωση συλλογών, η συντήρηση έργων τέχνης και εκκλησιαστικών αντικειμένων, η προστασία αρχειακού υλικού και χειρογράφων, η ψηφιακή καταγραφή και η δημιουργία συστημάτων διαχείρισης πολιτιστικών συλλογών.



Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει σημαντικά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι σε σύγχρονες απειλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εθνική στρατηγική για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία παρουσιάστηκε το 2026 από το υπουργείο Πολιτισμού. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη πεδίο τεχνογνωσίας για τη συνεργασία με το Πατριαρχείο.



Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο, που μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της συνεργασίας είναι η ψηφιακή διάσωση.



Η ψηφιοποίηση χειρογράφων, παλαιών βιβλίων, αρχείων, εικόνων και άλλων τεκμηρίων μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο τη διατήρηση του περιεχομένου τους αλλά και την πρόσβαση της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό, χωρίς να απαιτείται συνεχής μετακίνηση ή έκθεση των πρωτοτύπων. Παράλληλα, η συστηματική ψηφιακή τεκμηρίωση μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ενός αντικειμένου, καθώς δημιουργεί ένα λεπτομερές ψηφιακό αποτύπωμα της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Η σημασία του Μνημονίου συνεργασίας Η επικείμενη κύρωση του Μνημονίου εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ελλάδας να αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες για την προστασία πολιτιστικών αγαθών. Επισημαίνεται, ότι σε διεθνές επίπεδο, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ζήτημα, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται από πολέμους και πολιτικές συγκρούσεις. Μάλιστα, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει ότι μνημεία, μουσεία, αρχεία και θρησκευτικοί χώροι μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας σύγκρουσης. Στην περίπτωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η διαφύλαξη των κειμηλίων και των ιστορικών του τεκμηρίων σημαίνει ουσιαστικά τη διατήρηση ενός ζωντανού αρχείου της παρουσίας του χριστιανισμού στην περιοχή.



Όπως προαναφέρθηκε, το Μνημόνιο αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα. Η κοινοβουλευτική κύρωση θα αποτελέσει το επόμενο στάδιο μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα τον Ιούνιο και θα δώσει θεσμική συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και του Πατριαρχείου.



Αναφορικά με τα εμπλεκόμενα μέρη, για μεν την Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα να συμβάλει στη διατήρηση ενός πολιτιστικού αποθέματος, που αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ιερουσαλήμ και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Για δε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η συμφωνία αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ανάγκης να προστατευθεί μια κληρονομιά αιώνων, σε μια περιοχή όπου η ιστορία εξακολουθεί να γράφεται καθημερινά.