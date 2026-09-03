Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
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Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

Οι σταθμοί θα κλείσουν στις 15:00

Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
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Τροποποιήσεις θα ισχύσουν το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.
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