Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Θήβα

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Θήβας

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί της Τετάρτης υπολογίστηκε αρχικά στα 12.3χλμ.

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