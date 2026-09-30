Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Θήβα
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Θήβας
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί της Τετάρτης υπολογίστηκε αρχικά στα 12.3χλμ.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Θήβας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί της Τετάρτης υπολογίστηκε αρχικά στα 12.3χλμ.
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