Συνελήφθησαν δύο άνδρες για βιασμό 15χρονης
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Συνελήφθησαν δύο άνδρες για βιασμό 15χρονης

Μετά την καταγγελία της 15χρονης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό, ενώ η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή

Συνελήφθησαν δύο άνδρες για βιασμό 15χρονης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
49 ΣΧΟΛΙΑ
Έναν εφιάλτη δίχως τέλος φέρεται να έζησε η 15χρονη κοπέλα που είχε εξαφανιστεί σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και για τον εντοπισμό της εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τελικά το παιδί εντοπίστηκε χθες Τετάρτη (2/9) στην περιοχή και, όπως κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ., έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο άντρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη, η οποία φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε φύγει από το σπίτι της προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι ενός 31χρονου. Έφθασε στο σπίτι, όμως δεν ήθελε να μπει μέσα. Τότε, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, ο άνδρας την ανάγκασε να μπει μέσα και, μαζί με έναν φίλο του 32 ετών, την κράτησαν εκεί παρά τη θέληση της και τη βίασαν.

Οταν η οικογένεια της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της ακολούθησε έρευνα κατά την οποία οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι η κοπέλα θα πήγαινε στο σπίτι του εν λόγω 31χρονου. Μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τόσο την ανήλικη όσο και τον 31χρονο, ενώ, λίγο αργότερα, εντόπισαν και τον 32χρονο φίλο του.

Μετά την καταγγελία της 15χρονης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό, ενώ η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
49 ΣΧΟΛΙΑ

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