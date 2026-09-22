Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκαια Σύλληψη καλώδια χαλκού

Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε επ' αυτοφώρω 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή της Νίκαιας.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για άνδρα που αφαιρούσε καλώδια στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 42χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.

Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε και την προανάκριση.

Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
9 ΣΧΟΛΙΑ

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