Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού
Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια που έκλεψε 80 κιλά καλώδια χαλκού
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε επ' αυτοφώρω 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή της Νίκαιας.
Η σύλληψη έγινε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για άνδρα που αφαιρούσε καλώδια στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 42χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε και την προανάκριση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η σύλληψη έγινε το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν έπειτα από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης για άνδρα που αφαιρούσε καλώδια στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 42χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε και την προανάκριση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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