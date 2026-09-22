Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, στο νοσοκομείο η 50χρονη οδηγός, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Ηράκλειο Κρήτης

Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, στο νοσοκομείο η 50χρονη οδηγός, βίντεο και φωτογραφίες

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Ηράκλειο Κρήτης: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, στο νοσοκομείο η 50χρονη οδηγός, βίντεο και φωτογραφίες
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (22/9) στην Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου. 

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η 50χρονη οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα και δέκα πυροσβέστες, προκειμένου να την απεγκλωβίσουν.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκτός από το αυτοκίνητο της 50χρονης υλικές ζημιές και ένα σταθευμένο όχημα.

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ανετράπη στην Ανδρέα Παπανδρέου – Εγκλωβίστηκε άτομο

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