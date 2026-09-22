Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στις κορυφές του Ολύμπου, δείτε βίντεο
Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο από την περιοχή στα λευκά βρέθηκαν κορυφογραμμές και ορεινά καταφύγια
Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα στον Όλυμπο, με τις ψηλότερες κορυφές του βουνού να ντύνονται στα λευκά.
Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε από την περιοχή το Forecast Weather Greece στα λευκά βρέθηκαν κορυφογραμμές και ορεινά καταφύγια.
Σημειώνεται ότι τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο καταγράφηκαν την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική μεταβολή του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.
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