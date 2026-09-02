Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!

… που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!

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RENAULT TWINGO E-TECH & KIA EV2. Η Renault αναβιώνει τo πολυτάλαντο θρυλικό Twingo κάνοντας πραγματικότητα την ιδέα της προσιτής ηλεκτροκίνησης, ενώ η KIA μεταγγίζει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην ηλεκτροκίνηση σε ένα κόμπακτ B-SUV με εστίαση στη χρηστικότητα και την αποδοτικότητα.Ξεψαχνίζουμε την εξωτική, αμιγώς ηλεκτρική AMG GT και θυμόμαστε τα μοντέλα που σημάδεψαν την ιστορία και διαμόρφωσαν το DNA του τμήματος υψηλών επιδόσεων της Mercedes-Benz.Φόρος τιμής στο θρυλικό, πανάλαφρο γαλλικό sportscar που ολοκληρώνει την καριέρα του λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον ηλεκτρικό διάδοχό του.To microcar που απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη, συνδυάζοντας μικροσκοπικές διαστάσεις με δυνατότητες κανονικού αυτοκινήτου.Η plug-in υβριδική εκδοχή του ταλαντούχου B-SUV της BYD προσφέρει την ηλεκτρική εμπειρία χωρίς το άγχος της αυτονομίας σε ένα πακέτο που ταιριάζει γάντι στην ελληνική πραγματικότητα.Η αμερικάνικη Rivian εδραιώνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με ένα SUV που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή τεχνολογία και τις ικανότητες εντός και εκτός δρόμου.JEEP AVENGER 4xeALFA ROMEO TONALE IBRIDA 175 DCT7