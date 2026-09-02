Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Και αυτή την Κυριακή με το Car, όλα στα χέρια σας!
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
… που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
RENAULT TWINGO E-TECH & KIA EV2. Η Renault αναβιώνει τo πολυτάλαντο θρυλικό Twingo κάνοντας πραγματικότητα την ιδέα της προσιτής ηλεκτροκίνησης, ενώ η KIA μεταγγίζει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην ηλεκτροκίνηση σε ένα κόμπακτ B-SUV με εστίαση στη χρηστικότητα και την αποδοτικότητα.
• MERCEDES-AMG SPECIAL
Ξεψαχνίζουμε την εξωτική, αμιγώς ηλεκτρική AMG GT και θυμόμαστε τα μοντέλα που σημάδεψαν την ιστορία και διαμόρφωσαν το DNA του τμήματος υψηλών επιδόσεων της Mercedes-Benz.
• ALPINE A110
Φόρος τιμής στο θρυλικό, πανάλαφρο γαλλικό sportscar που ολοκληρώνει την καριέρα του λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον ηλεκτρικό διάδοχό του.
• LINKTOUR ALUMI
To microcar που απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη, συνδυάζοντας μικροσκοπικές διαστάσεις με δυνατότητες κανονικού αυτοκινήτου.
• BYD Atto 2 DM-i
Η plug-in υβριδική εκδοχή του ταλαντούχου B-SUV της BYD προσφέρει την ηλεκτρική εμπειρία χωρίς το άγχος της αυτονομίας σε ένα πακέτο που ταιριάζει γάντι στην ελληνική πραγματικότητα.
• RIVIAN R2
Η αμερικάνικη Rivian εδραιώνει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με ένα SUV που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή τεχνολογία και τις ικανότητες εντός και εκτός δρόμου.
Ακόμα οδηγούμε:
JEEP AVENGER 4xe
ALFA ROMEO TONALE IBRIDA 175 DCT7
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
• MERCEDES-AMG SPECIAL
• ALPINE A110
Φόρος τιμής στο θρυλικό, πανάλαφρο γαλλικό sportscar που ολοκληρώνει την καριέρα του λίγο πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον ηλεκτρικό διάδοχό του.
• LINKTOUR ALUMI
To microcar που απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας στην πόλη, συνδυάζοντας μικροσκοπικές διαστάσεις με δυνατότητες κανονικού αυτοκινήτου.
• BYD Atto 2 DM-i
Η plug-in υβριδική εκδοχή του ταλαντούχου B-SUV της BYD προσφέρει την ηλεκτρική εμπειρία χωρίς το άγχος της αυτονομίας σε ένα πακέτο που ταιριάζει γάντι στην ελληνική πραγματικότητα.
• RIVIAN R2
Ακόμα οδηγούμε:
JEEP AVENGER 4xe
ALFA ROMEO TONALE IBRIDA 175 DCT7
MG ZS MAX HYBRID+ vs OMODA 5 1.5 SHS-H
RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160 vs VOLKSWAGEN T-ROC 1.5 eTSI
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!
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