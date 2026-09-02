Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι
ΕΛΛΑΔΑ
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Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Το παιδί ξέφυγε της προσοχής των γονιών του και υπό άγνωστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους

Διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ 2χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίζεται διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι το οποίο το πρωί της Τετάρτης (2/9) έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το παιδί σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ξέφυγε της προσοχής των γονιών του και υπό άγνωστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και την επιβεβλημένη μεταφορά του παιδιού στο ΠΑΓΝΗ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

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