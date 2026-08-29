Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθησαν ανήλικοι που έκλεψαν περίπτερο στην Βόρεια Εύβοια
Συνελήφθησαν ανήλικοι που έκλεψαν περίπτερο στην Βόρεια Εύβοια
Οι ανήλικοι παραβίασαν παιχνίδια με κερματοδέκτη του περιπτέρου και έκλεψαν χρήματα
Εντός ορίων αυτοφώρου, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι από αστυνομικούς του τμήματος Λίμνης, για κλοπή από περίπτερο στην Βόρεια Εύβοια.
Στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι οι ανήλικοι παραβίασαν παιχνίδια με κερματοδέκτη του περιπτέρου και προέβησαν στην αφαίρεση μη προσδιορισμένου χρηματικού ποσού, ενώ επίσης διέκοψαν την παροχή ρεύματος του περιπτέρου, με αποτέλεσμα να υποστούν αλλοίωση διάφορα προϊόντα του.
Επιπλέον, από τους αστυνομικούς, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης.
Στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι οι ανήλικοι παραβίασαν παιχνίδια με κερματοδέκτη του περιπτέρου και προέβησαν στην αφαίρεση μη προσδιορισμένου χρηματικού ποσού, ενώ επίσης διέκοψαν την παροχή ρεύματος του περιπτέρου, με αποτέλεσμα να υποστούν αλλοίωση διάφορα προϊόντα του.
Επιπλέον, από τους αστυνομικούς, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.
Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης.
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