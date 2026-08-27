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«Έπεσε» η τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ: Τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, λέει ο ΟΑΣΑ
«Έπεσε» η τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ: Τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, λέει ο ΟΑΣΑ
Από τα ξημερώματα οι επιβάτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη λεωφορείων και τρόλεϊ - Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για την εφαρμογή στα κινητά
Προβλήματα παρουσιάζει από τα ξημερώματα της Πέμπτης το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στην Αθήνα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη λεωφορείων και τρόλεϊ.
Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο τις «έξυπνες» στάσεις όσο και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων, αντί για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των οχημάτων, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία».
Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην εφαρμογή της τηλεματικής. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν στον χάρτη τη διαδρομή της γραμμής που επιλέγουν, όχι όμως τις πληροφορίες πραγματικού χρόνου.
Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΑ επιβεβαίωσε ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εκτελούνται κανονικά.
«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση», αναφέρει ο Οργανισμός.
Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο τις «έξυπνες» στάσεις όσο και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων, αντί για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των οχημάτων, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία».
Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην εφαρμογή της τηλεματικής. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν στον χάρτη τη διαδρομή της γραμμής που επιλέγουν, όχι όμως τις πληροφορίες πραγματικού χρόνου.
ΟΑΣΑ: Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά
Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΑ επιβεβαίωσε ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εκτελούνται κανονικά.
«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση», αναφέρει ο Οργανισμός.
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