«Έπεσε» η τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ: Τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, λέει ο ΟΑΣΑ

Από τα ξημερώματα οι επιβάτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη λεωφορείων και τρόλεϊ - Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για την εφαρμογή στα κινητά