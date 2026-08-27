Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones, εκτόξευσαν τρία βλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Patriot Drones Σαουδική Αραβία

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones, εκτόξευσαν τρία βλήματα

Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας

Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν εχθρικά drones, εκτόξευσαν τρία βλήματα
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Σε εμπλοκή με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAVs) προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσε τρία βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
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