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Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Χανιά: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Κατά τη μεταφορά του προς το Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του.
Στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Πηγή: zarpanews
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του.
Στην περιοχή βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Πηγή: zarpanews
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