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Δύο συλλήψεις για κλεμμένο όχημα μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο
Δύο συλλήψεις για κλεμμένο όχημα μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο
Η 26χρονη οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα της ΔΙ.ΑΣ. και επιχείρησε να διαφύγει
Στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 26χρονης και ενός 46χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο καθώς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα που είχε κλαπεί από την περιοχή του Αιγάλεω.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στον Ασπρόπυργο, εντόπισαν ένα όχημα που κινείτο ύποπτα και επιχείρησαν να το ελέγξουν.
Στη θέα των αστυνομικών, η 26χρονη οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, αγνοώντας τα ηχητικά σήματα της ΔΙ.ΑΣ. που την καλούσαν να σταματήσει. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.
Παράλληλα, σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 46χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ άλλων κατσαβίδια και λοστοί.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, στο πλαίσιο της περιπολίας τους στον Ασπρόπυργο, εντόπισαν ένα όχημα που κινείτο ύποπτα και επιχείρησαν να το ελέγξουν.
Στη θέα των αστυνομικών, η 26χρονη οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, αγνοώντας τα ηχητικά σήματα της ΔΙ.ΑΣ. που την καλούσαν να σταματήσει. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.
Παράλληλα, σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 46χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ άλλων κατσαβίδια και λοστοί.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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