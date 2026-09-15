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Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές νέων Αυλώνα, έξι συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Αυλώνα Ναρκωτικά Συλλήψεις Διακίνηση ναρκωτικών

Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές νέων Αυλώνα, έξι συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Έφοδος του Ελληνικού FBI στις φυλακές νέων Αυλώνα, έξι συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και σωφρονιστικός υπάλληλος
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Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Δευτέρας (14/9), στις φυλακές νέων Αυλώνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στο πλαίσιο διευρυμένης αστυνομικής επιχείρησης, που είχε ως στόχο την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Κατά τις έρευνες σε τρία κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, όπως και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι πέντε έγκλειστοι του Καταστήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών, διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών στους συγκρατούμενους τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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