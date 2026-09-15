Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δείτε βίντεο
Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δείτε βίντεο
Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ - «Αποχαιρετούμε έναν αλύγιστο, σεμνό, ασυμβίβαστο αγωνιστή»
Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται σήμερα (15/9) στο προαύλιο του ΣΦΕΑ (Σύνδεσμος Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών), πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (12/9) σε ηλικία 79 ετών.
Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη κηδεία έδωσαν το παρών και πολιτικά πρόσωπα. Λουλούδια άφησαν ο πρόεδρος πρόεδρος της ΚΟ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην πρόεδρο της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Είμαι σύντροφος και φίλος του Σπύρου του Χαλβατζή από τη Μεταπολίτευση. Δουλέψαμε σε πολλούς τομείς που το κόμμα μας χρέωσε μαζί, στη ΚΝΕ, στο κόμμα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο Σύλλογο των Αντιστασιακών. Ο Σπύρος είναι μία μορφή και του αντιδικτατορικού κινήματος αλλά και του κομμουνιστικού κινήματος. Διακρίθηκε για τη σεμνότητά του, την αγωνιστικότητά του, την εμμονή στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός και όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην ΚΝΕ όσο και στο κόμμα αυτό το μήνυμα πέρασε. Χαιρετούμε σήμερα έναν αλύγιστο αγωνιστή του κομμουνιστικού κινήματος, έναν ασυμβίβαστο της ταξικής πάλης, έναν σεμνό λαϊκό αγωνιστή».
Όπως υπογράμμισε: «ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας, το κίνημα το προοδευτικό, το κομμουνιστικό. Ο Σπύρος αντιπροσώπευσε όλες αυτές τις αξίες και αξίζει να τον θυμόμαστε, να του μοιάζουμε όσο μπορούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα».
Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη κηδεία έδωσαν το παρών και πολιτικά πρόσωπα. Λουλούδια άφησαν ο πρόεδρος πρόεδρος της ΚΟ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρώην πρόεδρο της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Αλύγιστος αγωνιστής, σεμνός και ασυμβίβαστος»Μιλώντας στο Orange Press Agency, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, Νίκος Τριανταφύλλου, αναφέρθηκε στην κοινή τους πορεία και την παρακαταθήκη του Σπύρου Χαλβατζή.
«Είμαι σύντροφος και φίλος του Σπύρου του Χαλβατζή από τη Μεταπολίτευση. Δουλέψαμε σε πολλούς τομείς που το κόμμα μας χρέωσε μαζί, στη ΚΝΕ, στο κόμμα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο Σύλλογο των Αντιστασιακών. Ο Σπύρος είναι μία μορφή και του αντιδικτατορικού κινήματος αλλά και του κομμουνιστικού κινήματος. Διακρίθηκε για τη σεμνότητά του, την αγωνιστικότητά του, την εμμονή στην ιδέα ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και εφικτός και όλα αυτά τα χρόνια τόσο στην ΚΝΕ όσο και στο κόμμα αυτό το μήνυμα πέρασε. Χαιρετούμε σήμερα έναν αλύγιστο αγωνιστή του κομμουνιστικού κινήματος, έναν ασυμβίβαστο της ταξικής πάλης, έναν σεμνό λαϊκό αγωνιστή».
«Ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας»Από την πλευρά του, ο Βασίλης Δούρος στάθηκε στη στενή συνεργασία τους και τον ηγετικό ρόλο του εκλιπόντος στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών: «Τον Σπύρο τον γνώριζα πολύ καλά. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια κάτω από την ίδια ιδεολογία και τους ίδιους σκοπούς για την ευημερία του λαού μας, για τη δημοκρατία, για τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Τα τελευταία χρόνια τον είχαμε και πρόεδρο στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου του 1967.
Όπως υπογράμμισε: «ήταν ό,τι το καλύτερο είχε να παρουσιάσει η γενιά μας, το κίνημα το προοδευτικό, το κομμουνιστικό. Ο Σπύρος αντιπροσώπευσε όλες αυτές τις αξίες και αξίζει να τον θυμόμαστε, να του μοιάζουμε όσο μπορούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα».
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