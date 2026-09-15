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A Day With My Pet: Η 6η γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας
A Day With My Pet: Η 6η γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας
Η 6η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και φυσικά τετράποδη παρέα
Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για τις καλοκαιρινές βουτιές, το A Day With My Pet επιστρέφει και μας περιμένει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, για μια ακόμη ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας κατοικίδια!
Η 6η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και φυσικά τετράποδη παρέα.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη και τον Δήμο Παλλήνης, σειρά έχει η Ελευσίνα να υποδεχτεί τη μεγάλη αυτή γιορτή, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα μαζί με τα κατοικίδιά τους.
Στην 28η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City, σκύλοι και γάτες που αναζητούν μια οικογένεια θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης, περιμένοντας να συναντήσουν τους ανθρώπους που θα τους ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους.
Η υπεύθυνη υιοθεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Αν σκέφτεστε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας με ένα κατοικίδιο, ίσως το A Day With My Pet να αποτελεί την τέλεια αφορμή για μια νέα γνωριμία.
Μια τόσο ξεχωριστή ημέρα χρειάζεται και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Στο Photobooth της Protergia, μπορείτε να φωτογραφηθείτε μαζί με το κατοικίδιό σας και να κρατήσετε μια εικόνα από τη γιορτή.
Είτε είστε μόνοι με τον τετράποδο φίλο σας είτε έχετε έρθει με όλη την οικογένεια και την παρέα σας, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαφορετικά prompts και να δώσετε στη φωτογραφία σας το δικό σας ξεχωριστό pet χαρακτήρα.
Η φαντασία των μικρών μας φίλων παίρνει μορφή μέσα από το Face Painting. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το ζωάκι που θέλουν να γίνουν, από γατούλα και τίγρη μέχρι ελέφαντα ή οποιοδήποτε άλλο πλάσμα φανταστούν, και οι ειδικοί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ένα εντυπωσιακό face painting.
Η 6η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και φυσικά τετράποδη παρέα.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη και τον Δήμο Παλλήνης, σειρά έχει η Ελευσίνα να υποδεχτεί τη μεγάλη αυτή γιορτή, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα μαζί με τα κατοικίδιά τους.
Στην 28η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City, σκύλοι και γάτες που αναζητούν μια οικογένεια θα βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης, περιμένοντας να συναντήσουν τους ανθρώπους που θα τους ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους.
Τι θα βρείτε στο A Day With My Pet στην Ελευσίνα; Ίσως εδώ βρίσκεται ο νέος σας τετράποδος φίλος
Η υπεύθυνη υιοθεσία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Αν σκέφτεστε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας με ένα κατοικίδιο, ίσως το A Day With My Pet να αποτελεί την τέλεια αφορμή για μια νέα γνωριμία.
Μια τόσο ξεχωριστή ημέρα χρειάζεται και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Στο Photobooth της Protergia, μπορείτε να φωτογραφηθείτε μαζί με το κατοικίδιό σας και να κρατήσετε μια εικόνα από τη γιορτή.
Αναμνηστικές φωτογραφίες για εσάς και τα ζωάκια σας
Είτε είστε μόνοι με τον τετράποδο φίλο σας είτε έχετε έρθει με όλη την οικογένεια και την παρέα σας, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα διαφορετικά prompts και να δώσετε στη φωτογραφία σας το δικό σας ξεχωριστό pet χαρακτήρα.
Η φαντασία των μικρών μας φίλων παίρνει μορφή μέσα από το Face Painting. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το ζωάκι που θέλουν να γίνουν, από γατούλα και τίγρη μέχρι ελέφαντα ή οποιοδήποτε άλλο πλάσμα φανταστούν, και οι ειδικοί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε ένα εντυπωσιακό face painting.
Τα παιδιά γίνονται… ζωάκια!
Ο αγαπημένος φίλος των παιδιών, ο Αιγέας, δεν θα μπορούσε να λείπει από ακόμη μία εκδήλωση του A Day With My Pet. Η γνωστή μασκότ, που έχει συνδεθεί με την ευζωία και τις τροφές Egeo, θα βρίσκεται στην Ελευσίνα για να συναντήσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους της διοργάνωσης και να γεμίσει την γιορτή με θετική διάθεση.
Ο Αιγέας θα είναι εκεί!
Στο booth της Perfect Pet, θα σας περιμένουν οι γνωστές σακούλες με δώρα και δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες.
Και επειδή κάθε κατοικίδιο έχει τις δικές του ανάγκες, οι άνθρωποι της Perfect Pet θα βρίσκονται εκεί για να συζητήσουν μαζί σας όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε γύρω από τη διατροφή του τετράποδου φίλου σας.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και το περίπτερο της Eurolife FFH, όπου θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πρώτων βοηθειών για κατοικίδια, προσφέροντας στους κηδεμόνες χρήσιμες και πολύτιμες γνώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την άμεση φροντίδα των αγαπημένων τους φίλων.
Μαθήματα πρώτων βοηθειών για τα κατοικίδιά σας
Παράλληλα, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ασφάλισης της Eurolife FFH και να δείτε ποια λύση μπορεί να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του δικού σας κατοικίδιου.
Η πατούσα του σκύλου σας μπορεί να γίνει ένα υπέροχο αναμνηστικό. Στο Paw Printing, επιλέγετε το χρώμα που σας αρέσει και δημιουργείτε ένα αποτύπωμα από την πατούσα του αγαπημένου σας φίλου.
Paw Printing
Οι ειδικές μπογιές που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως ασφαλείς για τα κατοικίδια και καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό και ένα μωρομάντιλο ειδικό για κατοικίδια.
Η Περιφέρεια Αττικής, που υποστηρίζει το A Day With My Pet, θα βρίσκεται και αυτή τη φορά στην εκδήλωση, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.
Μαθαίνουμε περισσότερα για τη φιλοζωία
Παράλληλα, οι εκπρόσωποί της θα μιλήσουν για τις πρωτοβουλίες που αφορούν την προώθηση της φιλοζωίας και της υπεύθυνης υιοθεσίας, με στόχο να ενημερωθούν τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι επισκέπτες.
Και επειδή κάθε γιορτή χρειάζεται τις εκπλήξεις της, δεν θα φύγει κανείς με άδεια χέρια. Οι επισκέπτες του A Day With My Pet στην Ελευσίνα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους όμορφα δωράκια και να κρατήσουν κάτι από αυτή την ξεχωριστή ημέρα.
Τα υπέροχα δώρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν
Ετοιμάστε λοιπόν τα λουράκια σας, πάρτε μαζί τους τετράποδους φίλους σας και ελάτε να περάσουμε ένα Σάββατο με παιχνίδι, δημιουργία, χαμόγελα και πολλή αγάπη για τα κατοικίδιά μας.
Ραντεβού στην Ελευσίνα!
Τοποθεσία: Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα
Ημερομηνία: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Ώρες: 10:00 – 14:00
Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia
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