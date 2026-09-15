A Day With My Pet: Η 6η γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας



Ο Αιγέας θα είναι εκεί!



Μαθήματα πρώτων βοηθειών για τα κατοικίδιά σας



Paw Printing



Μαθαίνουμε περισσότερα για τη φιλοζωία



Τα υπέροχα δώρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν

Ο αγαπημένος φίλος των παιδιών, ο Αιγέας, δεν θα μπορούσε να λείπει από ακόμη μία εκδήλωση του A Day With My Pet. Η γνωστή μασκότ, που έχει συνδεθεί με την ευζωία και τις τροφές Egeo, θα βρίσκεται στην Ελευσίνα για να συναντήσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους της διοργάνωσης και να γεμίσει την γιορτή με θετική διάθεση.Στο booth της Perfect Pet, θα σας περιμένουν οι γνωστές σακούλες με δώρα και δείγματα τροφών για σκύλους και γάτες.Και επειδή κάθε κατοικίδιο έχει τις δικές του ανάγκες, οι άνθρωποι της Perfect Pet θα βρίσκονται εκεί για να συζητήσουν μαζί σας όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε γύρω από τη διατροφή του τετράποδου φίλου σας.Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και το περίπτερο της Eurolife FFH, όπου θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πρώτων βοηθειών για κατοικίδια, προσφέροντας στους κηδεμόνες χρήσιμες και πολύτιμες γνώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την άμεση φροντίδα των αγαπημένων τους φίλων.Παράλληλα, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ασφάλισης της Eurolife FFH και να δείτε ποια λύση μπορεί να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του δικού σας κατοικίδιου.Η πατούσα του σκύλου σας μπορεί να γίνει ένα υπέροχο αναμνηστικό. Στο Paw Printing, επιλέγετε το χρώμα που σας αρέσει και δημιουργείτε ένα αποτύπωμα από την πατούσα του αγαπημένου σας φίλου.Οι ειδικές μπογιές που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως ασφαλείς για τα κατοικίδια και καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό και ένα μωρομάντιλο ειδικό για κατοικίδια.Η Περιφέρεια Αττικής, που υποστηρίζει το A Day With My Pet, θα βρίσκεται και αυτή τη φορά στην εκδήλωση, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα ζώα.Παράλληλα, οι εκπρόσωποί της θα μιλήσουν για τις πρωτοβουλίες που αφορούν την προώθηση της φιλοζωίας και της υπεύθυνης υιοθεσίας, με στόχο να ενημερωθούν τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι επισκέπτες.Και επειδή κάθε γιορτή χρειάζεται τις εκπλήξεις της, δεν θα φύγει κανείς με άδεια χέρια. Οι επισκέπτες του A Day With My Pet στην Ελευσίνα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους όμορφα δωράκια και να κρατήσουν κάτι από αυτή την ξεχωριστή ημέρα.Ετοιμάστε λοιπόν τα λουράκια σας, πάρτε μαζί τους τετράποδους φίλους σας και ελάτε να περάσουμε ένα Σάββατο με παιχνίδι, δημιουργία, χαμόγελα και πολλή αγάπη για τα κατοικίδιά μας.Ραντεβού στην Ελευσίνα!Τοποθεσία: Πλατεία Ηρώων, ΕλευσίναΗμερομηνία: Σάββατο 19 ΣεπτεμβρίουΏρες: 10:00 – 14:00Χορηγοί: Eurolife FFH, Perfect Pet, Pet City, Protergia