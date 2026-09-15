Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού στον Σταθμό Λαρίσης παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Σταθμός Λαρίσης Ηλεκτρικό πατίνι

Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού στον Σταθμό Λαρίσης παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, δείτε βίντεο

Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού στον Σταθμό Λαρίσης παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, δείτε βίντεο
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Ένα σοβαρό τροχαίο με θύτη έναν οδηγό ηλεκτρικού πατινιού και θύμα έναν οδηγό μηχανής σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης. Ο 20χρονος αλλοδαπός οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε τον αναβάτη της μοτοσικλέτας και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, λίγο μετά τη συμβολή των οδών Ηπείρου και Νεοφύτου Μεταξά. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αλλά και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από άλλον αναβάτη μηχανής, ο 20χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Σάμου και παρέσυρε τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούνταν επί της Νεοφύτου Μεταξά.


Δείτε το βίντεο με την στιγμή του τροχαίου 



Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του πατινιού εγκατέλειψε τραυματισμένο τον μοτοσικλετιστή και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ενημερώθηκαν για το τροχαίο με την εγκατάλειψη, πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο οδηγό του ηλεκτρικού πατινιού, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο νεαρός οδηγούσε χωρίς προστατευτικό κράνος.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών/Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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