Υπουργείο Μετανάστευσης: Προσφυγές κατά 20 αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου Σύρων
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης Άσυλο

Υπουργείο Μετανάστευσης: Προσφυγές κατά 20 αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου Σύρων

Ο Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου να προσφύγουν κατά των αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου

Υπουργείο Μετανάστευσης: Προσφυγές κατά 20 αποφάσεων που ακύρωσαν ανακλήσεις ασύλου Σύρων
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Στην εξάντληση όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων για την ανάκληση καθεστώτων διεθνούς προστασίας, όπου δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, από την αρχή του έτους έχουν επανελεγχθεί σειρά υποθέσεων και έχουν ανακληθεί καθεστώτα ασύλου, ιδίως σε πολίτες Συρίας, για τους οποίους, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις παροχής διεθνούς προστασίας.

Με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου προσφεύγουν κατά 20 αποφάσεων των Ανεξάρτητων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, οι οποίες είχαν ακυρώσει ανακλήσεις ασύλου Σύρων πολιτών.

Οι Επιτροπές επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στη Συρία, καθώς και το ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε περίπτωση επιστροφής.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι συγκεκριμένες αποφάσεις παρουσιάζουν νομικές πλημμέλειες. Σε ορισμένες από τις υποθέσεις, μάλιστα, έγινε δεκτή η αίτηση των Σύρων πολιτών και δεν ανακλήθηκε το καθεστώς ασύλου τους, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, σε βάρος τους υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση μεταναστών, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών.

Το υπουργείο διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, με στόχο την άρση του καθεστώτος προστασίας όσων δεν δικαιούνται πλέον άσυλο και την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους.
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