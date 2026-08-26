Συνελήφθη καταζητούμενος που έκανε επιθέσεις σε νυχτερινά κέντρα στην Πάτρα, βρέθηκαν όπλα και μαχαίρια στο κρησφύγετό του

Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες που φέρονται να τον υπέθαλπαν - Σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης





Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης των Ανακριτών Πατρών και Αμαλιάδας για σειρά σοβαρών αδικημάτων.



συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι τον υπέθαλπαν, προκειμένου να παραμένει μακριά από τις αστυνομικές Αρχές.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον καταζητούμενο μαζί με έναν από τους δύο άνδρες μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Ο τρίτος κατηγορούμενος εντοπίστηκε αργότερα στην κατοικία του.



Όπλα, μαχαίρια και περούκα στο κρησφύγετο Ακολούθησαν έρευνες των αστυνομικών σε κατοικίες, σε αγροικία που χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως κρησφύγετο, καθώς και σε ένα μοτοποδήλατο και ένα αυτοκίνητο.



πιστόλι με γεμιστήρα και 14 φυσίγγια, ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και ένα φυσίγγιο, ένα πιστόλι τύπου στυλό και συνολικά 196 φυσίγγια.



Βρέθηκαν ακόμη μία θήκη πιστολιού, τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια και ένα στιλέτο, μία κουκούλα full face, μία περούκα, τρία ζευγάρια γάντια, μία τσάντα με είδη ρουχισμού, καθώς και εργαλεία και είδη καθαρισμού όπλων.



Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν επίσης τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 215 ευρώ και ένα μπλοκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις.



Κλείσιμο συνδέονται με την τέλεση των πράξεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.



Από την προανάκριση προέκυψε ακόμη ότι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μαζί με τον καταζητούμενο φέρεται να σχεδίαζαν την απόκρυψή του σε οικισμό της Αιτωλοακαρνανίας, ώστε να αποφύγει τη σύλληψή του.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για υπόθαλψη εγκληματία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ποινικά αδικήματα.



Τα δύο εντάλματα και η έρευνα για τα επεισόδια Τα δύο εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν σε βάρος του καταζητούμενου αφορούν, κατά περίπτωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οργάνωση με άλλους για τη διάπραξη κακουργήματος, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.



Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται καταζητούμενο μέλος εγκληματικής ομάδας που συνδέεται με σοβαρά βίαια περιστατικά σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή της Πάτρας Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαντων Ανακριτών Πατρών και Αμαλιάδας για σειρά σοβαρών αδικημάτων.Μαζί με τον καταζητούμενο, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι τον υπέθαλπαν, προκειμένου να παραμένει μακριά από τις αστυνομικές Αρχές.Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον καταζητούμενο μαζί με έναν από τους δύο άνδρες μέσα σε. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.Ακολούθησαν έρευνες των αστυνομικών σε κατοικίες, σε αγροικία που χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως, καθώς και σε ένα μοτοποδήλατο και ένα αυτοκίνητο.Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έναμε γεμιστήρα και 14 φυσίγγια, ένακρότου με γεμιστήρα και ένα φυσίγγιο, ένατύπου στυλό και συνολικά 196 φυσίγγια.Βρέθηκαν ακόμη μία θήκη πιστολιού, τρίακαι ένα στιλέτο, μία κουκούλα full face, μία περούκα, τρία ζευγάρια γάντια, μία τσάντα με είδη ρουχισμού, καθώς και εργαλεία και είδη καθαρισμού όπλων.Στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκαν επίσης τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 215 ευρώ και ένα μπλοκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις.Το αυτοκίνητο και το μοτοποδήλατο κατασχέθηκαν ως μέσα που, σύμφωνα με την Αστυνομία,Από την προανάκριση προέκυψε ακόμη ότι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν μαζί με τον καταζητούμενο φέρεται να σχεδίαζαν την απόκρυψή του σε οικισμό της Αιτωλοακαρνανίας, ώστε να αποφύγει τη σύλληψή του.Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, για υπόθαλψη εγκληματία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας από τους δύο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ποινικά αδικήματα.Τα δύο εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν σε βάρος του καταζητούμενου αφορούν, κατά περίπτωση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οργάνωση με άλλους για τη διάπραξη κακουργήματος, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η σύλληψή του αποτελεί συνέχεια της αστυνομικής έρευνας που είχε οδηγήσει στις 23 Ιουλίου σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία και στη σύλληψη έξι ανδρών.



Τότε είχαν ταυτοποιηθεί συνολικά οκτώ πρόσωπα, ενώ δύο ακόμη άνδρες αναζητούνταν.



Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά τα σοβαρά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τον Ιούνιο σε τρία νυχτερινά καταστήματα στην Πάτρα και στο Ρίο.