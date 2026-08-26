Τρόμος για 49χρονη στην Κρήτη: Πήγε στην Αστυνομία να καταγγείλει τον πρώην της και την περίμενε απ’ έξω
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ενδοοικογενειακή βία Panic Button

Τρόμος για 49χρονη στην Κρήτη: Πήγε στην Αστυνομία να καταγγείλει τον πρώην της και την περίμενε απ’ έξω

Η 49χρονη, φοβισμένη, έσπευσε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις Αρχές

Τρόμος για 49χρονη στην Κρήτη: Πήγε στην Αστυνομία να καταγγείλει τον πρώην της και την περίμενε απ’ έξω
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Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, με μία 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτήριο.

Η 49χρονη, φοβισμένη, έσπευσε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις Αρχές.

Ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία.

Πηγή: zarpanews
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