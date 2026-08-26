Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Τρόμος για 49χρονη στην Κρήτη: Πήγε στην Αστυνομία να καταγγείλει τον πρώην της και την περίμενε απ’ έξω
Τρόμος για 49χρονη στην Κρήτη: Πήγε στην Αστυνομία να καταγγείλει τον πρώην της και την περίμενε απ’ έξω
Η 49χρονη, φοβισμένη, έσπευσε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις Αρχές
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, με μία 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτήριο.
Η 49χρονη, φοβισμένη, έσπευσε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις Αρχές.
Ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία.
Πηγή: zarpanews
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτήριο.
Η 49χρονη, φοβισμένη, έσπευσε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις Αρχές.
Ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία.
Πηγή: zarpanews
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