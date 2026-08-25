Γερμανός τουρίστας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μαγνησία

Ένας 44χρονος Γερμανός βρέθηκεσε δωμάτιο που είχε νοικιάσει για τις καλοκαιρινές τουστο, σύμφωνα με το gegonotanews.Τον αυτόχειρα εντόπισε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, η οποία σε κατάσταση σοκ κάλεσε την αστυνομία.Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και διεξάγονταιγια τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν τονστο απονενοημένο διάβημα.Σε κάθε περίπτωση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο