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Γερμανός τουρίστας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μαγνησία
ΕΛΛΑΔΑ
Μαγνησία Τουρίστας

Γερμανός τουρίστας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μαγνησία

Τον αυτόχειρα εντόπισε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος που κάλεσε την Αστυνομία

Γερμανός τουρίστας βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μαγνησία
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Ένας 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος σε δωμάτιο που είχε νοικιάσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Πηγάδι Πτελεού στη Μαγνησία, σύμφωνα με το gegonotanews.

Τον αυτόχειρα εντόπισε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, η οποία σε κατάσταση σοκ κάλεσε την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν τον 44χρονο στο απονενοημένο διάβημα.

Σε κάθε περίπτωση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
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