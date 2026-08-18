«Μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα» είπε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλικιωμένη Οδηγός μερσεντές Βίντεο Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου Μοτοσικλέτα

«Μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα» είπε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

Η ηλικιωμένη που οδηγούσε μια μαύρη Μερσεντές ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και από την έρευνα προέκυψε ότι είναι γεννημένη το 1944 και μάλιστα το δίπλωμά της είχε λήξει από τις 28 Μαΐου

«Μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα» είπε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
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Σε δική της λανθασμένη εκτίμηση απέδωσε η 82χρονη οδηγός το περιστατικό κατά το οποίο «συνελήφθη» να οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου με ληγμένο δίπλωμα προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς, καθώς δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες αναφορικά με την ασφάλειά τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το MEGA, η ηλικιωμένη είπε στους αστυνομικούς ότι έκανε λάθος κι ότι ενώ ήθελε να βγει στο ρεύμα προς Αθήνα μπερδεύτηκε και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. 

Νωρίτερα, η 82χρονη που οδηγούσε μια Μερσεντές ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και από την έρευνα προέκυψε ότι είναι γεννημένη το 1944 και μάλιστα το δίπλωμά της είχε λήξει από τις 28 Μαΐου. 

Δείτε το βίντεο με την πορεία του αυτοκινήτου



Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σε βίντεο που κατέγραψε μοτοσικλετιστής και αναρτήθηκε στο YouTube, η μαύρη Μερσεντές εμφανίζεται να κινείται αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, ενώ στο ίδιο ρεύμα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση τα υπόλοιπα οχήματα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο μοτοσικλετιστής αναφωνεί τρομαγμένος καθώς βλέπει το αυτοκίνητο με φαινομενικά μεγάλη ταχύτητα να έρχεται κατευθείαν επάνω του και έγκαιρα αλλάζει λωρίδα, ενώ σχεδόν αμέσως σταματά προσπαθώντας να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί, με την οδηγό της Μερσεντές να συνεχίζει απτόητη την πορεία της. 

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Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει, η κίνηση του αυτοκινήτου δημιούργησε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στην εθνική οδό, καθώς τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς Κόρινθο μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε πορεία σύγκρουσης με την ογκώδη Μερσεντές.
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