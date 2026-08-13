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Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε γλέντι στο Ρέθυμνο, συνελήφθησαν οι γονείς της και ο διοργανωτής
Στο νοσοκομείο 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε γλέντι στο Ρέθυμνο, συνελήφθησαν οι γονείς της και ο διοργανωτής
Την εκδήλωση διοργάνωσε πολιτιστικός σύλλογος στην περιοχή Πάνορμος
Στο Κέντρο Υγείας Πανόρμου στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης τα ξημερώματα της Πέμπτης μια 15χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr η κατάσταση της υγείας της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για τη προσέλευση της 15χρονης στο Κέντρο Υγείας προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις καθώς πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο πατέρα του κοριτσιού, στην 42χρονη μητέρα της, καθώς και στον 49χρονο διοργανωτή της εκδήλωσης.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr η κατάσταση της υγείας της ανήλικης δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για τη προσέλευση της 15χρονης στο Κέντρο Υγείας προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις καθώς πέρασαν χειροπέδες στον 44χρονο πατέρα του κοριτσιού, στην 42χρονη μητέρα της, καθώς και στον 49χρονο διοργανωτή της εκδήλωσης.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ.
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