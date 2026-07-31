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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (1/8) σε Αττική και Εύβοια
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (1/8) σε Αττική και Εύβοια
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για άλλες 8 περιοχές
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για αύριο Σάββατο (1/8) σε Αττική και Εύβοια.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
Φωτογραφία: Nick Paleologos / SOOC
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