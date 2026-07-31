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Βρέθηκε μετά από ένα 24ωρο η 90χρονη που εξαφανίστηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής, πέρασε όλο το βράδυ στο βουνό
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Εξαφάνιση Ηλικιωμένη

Βρέθηκε μετά από ένα 24ωρο η 90χρονη που εξαφανίστηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής, πέρασε όλο το βράδυ στο βουνό

Η ηλικιωέμενη πάσχει από άνοια - Εντοπίστηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για εξετάσεις

Βρέθηκε μετά από ένα 24ωρο η 90χρονη που εξαφανίστηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής, πέρασε όλο το βράδυ στο βουνό
Στο βουνό πέρασε το βράδυ η 90χρονη η οποία πάσχει από άνοια και αγνοείτο από χθες το πρωί στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε σήμερα από πολίτες και μέλη της ΟΦΚΑΘ- Εθελοντές διασώστες σε σημείο, μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, η γυναίκα βρέθηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για περαιτέρω εξετάσεις.

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