Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Βρέθηκε μετά από ένα 24ωρο η 90χρονη που εξαφανίστηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής, πέρασε όλο το βράδυ στο βουνό
Βρέθηκε μετά από ένα 24ωρο η 90χρονη που εξαφανίστηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής, πέρασε όλο το βράδυ στο βουνό
Η ηλικιωέμενη πάσχει από άνοια - Εντοπίστηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για εξετάσεις
Στο βουνό πέρασε το βράδυ η 90χρονη η οποία πάσχει από άνοια και αγνοείτο από χθες το πρωί στην Ορμύλια Χαλκιδικής.
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε σήμερα από πολίτες και μέλη της ΟΦΚΑΘ- Εθελοντές διασώστες σε σημείο, μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, η γυναίκα βρέθηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για περαιτέρω εξετάσεις.
Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε σήμερα από πολίτες και μέλη της ΟΦΚΑΘ- Εθελοντές διασώστες σε σημείο, μέσα στο βουνό, περίπου ένα χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΦΚΑΘ, Χρήστο Ράμο, η γυναίκα βρέθηκε αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας για περαιτέρω εξετάσεις.
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