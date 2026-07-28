Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ της Μαρίας Ράπτη «Παιδικά τραγουδάκια»

Μια νεαρή δασκάλα επιχειρεί να λύσει το γρίφο και να ξεσκεπάσει το τρομερό μυστικό που απειλεί πρώτη από όλους την ίδια.Ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα μυθιστορήματος στο οποίο η αφήγηση που θυμίζει παραμύθι συνδυάζεται με σκηνές που κόβουν την ανάσα.Η Μαρία Ράπτη, μια συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και το θέατρο, έχει επίσης μεγάλη εμπειρία ως καθηγήτρια φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από τη θητεία της, άλλωστε, ως εκπαιδευτικού, αντλεί την έμπνευση για τα «Παιδικά τραγουδάκια». Μια ιστορία που συνέβη πραγματικά (αν και στο βιβλίο έχει υποστεί ολική ανακατασκευή, για λόγους μυθοπλαστικής αφήγησης). Μια ιστορία, ωστόσο, τόσο αλλόκοτη και τρομακτική, που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ότι συνέβη στ' αλήθεια. «Η Λίζι είχε μαζί τα ξόρκια της» γράφει χαρακτηριστικά η Μαρία Ράπτη, εισάγοντας την πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος.Πρόκειται για μία νεαρή εκπαιδευτικό, η οποία το Δεκέμβριο του 1975 φτάνει σε μια ορεινή περιοχή της ελληνικής επαρχίας, με στόχο να μετατρέψει ένα παλιό μοναστήρι σε πρότυπο σχολείο. Καθώς ο βαρύς χειμώνας δέρνει αλύπητα το βουνό, μια σειρά από ανεξήγητα, ανατριχιαστικά γεγονότα, θέτοντας σε κίνδυνο τη Λίζι και το φιλόδοξο εγχείρημα που ανέλαβε. Οι άνθρωποι του χωριού, ενώ της φάνηκαν αγαθοί και φιλόξενοι, αρχίζουν πια να μοιάζουν σκοτεινοί και απειλητικοί. Η Λίζυ πρέπει να προλάβει να ανακαλύψει την αλήθεια, προτού γίνει και αυτή ηρωίδα σε ένα από τα χαιρέκακα και μοχθηρά, δήθεν παιδικά τραγουδάκια, που μιλούν για κάποιαν που «Αν ήξερε για πού κινούσε,/να πετρωθεί θα προτιμούσε./Να πετρωθεί και να βουλιάξει,/παρά εκεί μέσα να κοιτάξει».Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό «Παιδικά τραγουδάκια» της Μαρίας Ράπτη είναι στο ΘΕΜΑ.