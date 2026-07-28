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Φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ηράκλειο Κρήτη

Φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 εναέρια

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα

Φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 εναέρια
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης, για φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο και αμέσως έγινε κινητοποίηση για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στο συμβάν, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.

Φωτιά στα Φαβριανά Ηρακλείου – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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