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Φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 εναέρια
Φωτιά τώρα στα Φαβριανά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 εναέρια
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης, για φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο και αμέσως έγινε κινητοποίηση για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στο συμβάν, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:50 το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο και αμέσως έγινε κινητοποίηση για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για από αέρος κάνουν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στο συμβάν, συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα – Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.
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