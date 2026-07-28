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Δολοφονήθηκε ο 80χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Γαλάτσι: Πνιγμό και στραγγαλισμό διαπίστωσε ο ιατροδικαστής
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλάτσι Δολοφονία Ιατροδικαστική Αστυνομία

Δολοφονήθηκε ο 80χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Γαλάτσι: Πνιγμό και στραγγαλισμό διαπίστωσε ο ιατροδικαστής

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από τον γιο του

Δολοφονήθηκε ο 80χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Γαλάτσι: Πνιγμό και στραγγαλισμό διαπίστωσε ο ιατροδικαστής
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 80χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (25/7).

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ο κ. Συμεών Μεσογίτης έδειξε ότι ο ηλικιωμένος δολοφονήθηκε. Συγκεκριμένα, από την εξέταση προέκυψε πως ο δράστης έφραξε τις αεροφόρους οδούς του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια τον στραγγάλισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός από τον γιο του. Ο άνδρας βρέθηκε στο κρεβάτι και είχε στον λαιμό ένα τραύμα και αίματα που εκτείνονταν μέχρι τα σκεπάσματα.

Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του θύματος δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης, κάτι που σημαίνει ότι ο 80χρονος άνοιξε την πόρτα σε αυτόν που του πήρε τη ζωή. Επίσης ο χώρος δεν ήταν αναστατωμένος εκτός από δύο συρτάρια που εντοπίστηκαν ανοικτά.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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