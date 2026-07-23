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Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης: Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι εξαιτίας υψηλών τιμών ουρανίου και φθορίου
Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης: Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι εξαιτίας υψηλών τιμών ουρανίου και φθορίου
Οι κάτοικοι της περιοχής από σήμερα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Φώτης Σαββίδης μετά τη μείωση του ουρανίου «μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό για πλύσιμο και προσωπική υγιεινή»
Το νερό νεράκι λένε εδώ και ημέρες οι περίπου 300 κάτοικοι της Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης εξαιτίας της ακαταλληλότητας του νερού στο οποίο οι αναλύσεις έδειξαν υψηλές τιμές σε ουράνιο και φθόριο. Μάλιστα, η τιμή του ουρανίου ήταν στο 35 όταν το επιτρεπτό όριο είναι 30 ενώ υψηλή ήταν και η τιμή του φθορίου.
Αμέσως η δημοτική αρχή, η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) σε συνεργασία με την Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσαν ανακοίνωση για απαγόρευση όλων των χρήσεων καθώς και πόσης του νερού από τις βρύσες.
Μετά από περίπου 10 ημέρες απαγόρευσης σήμερα η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη καθώς όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόλβης, κ. Χρήστος Γκολιδάκης με μια σειρά ενεργειών κατάφεραν να ρίξουν την τιμή του ουρανίου αλλά συνεχίζεται το πρόβλημα με το φθόριο.
«Το προηγούμενο διάστημα είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είχαμε εκτροπή στις αναλύσεις που πήραμε από τη Νυμφόπετρα στο ουράνιο και στο φθόριο. Στο ουράνιο το όριο είναι 30 και είχαμε 35 ενώ υψηλή ήταν και η τιμή στο φθόριο. Κάναμε μια συνεννόηση με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και εκδώσαμε ανακοίνωση για παύση της χρήσης του νερού και ξεκινήσαμε να κάνουμε ενέργειες μεταξύ των δύο γεωτρήσεων που χρησιμοποιούμε στη Νυμφόπετρα για να το βελτιώσουμε» είπε ο κ. Γκολιδάκης προσθέτοντας ότι «από τα αποτελέσματα που πήραμε χτες έδειξε ότι οι ενέργειες που κάναμε είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί και μειώθηκε το ουράνιο κάτω από το όριο αλλά παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα το φθόριο».
Οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας από σήμερα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Φώτης Σαββίδης μετά τη μείωση του ουρανίου «μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό για πλύσιμο και προσωπική υγιεινή» ωστόσο όμως εξακολουθεί η απαγόρευση χρήσης του νερού για μαγείρεμα και πόση.
Το πρόβλημα με το νερό στην περιοχή και τις τιμές ουρανίου και φθορίου δεν είναι πρωτόγνωρο και για το λόγο αυτό όπως ανέφερε ο κ. Γκολιδάκης «κάνουμε τακτικούς ελέγχους».
«Η ακαταλληλότητα ήταν γνωστή και για αυτό εμείς κάνουμε και τακτικούς ελέγχους. Απλώς, χειροτέρεψε την κατάσταση και η επάρκεια του νερού. Έχει πέσει ο υδροφόρος ορίζοντας και για αυτό χάλασαν οι συσχετισμοί και οι σμίξεις των νερών. Το ίδιο συνέβαινε παλιά και στην Απολλωνία αλλά εκεί βελτιώθηκε η κατάσταση» ανέφερε.
Αμέσως η δημοτική αρχή, η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) σε συνεργασία με την Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσαν ανακοίνωση για απαγόρευση όλων των χρήσεων καθώς και πόσης του νερού από τις βρύσες.
Μετά από περίπου 10 ημέρες απαγόρευσης σήμερα η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη καθώς όπως ανέφερε στο protothema.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόλβης, κ. Χρήστος Γκολιδάκης με μια σειρά ενεργειών κατάφεραν να ρίξουν την τιμή του ουρανίου αλλά συνεχίζεται το πρόβλημα με το φθόριο.
«Το προηγούμενο διάστημα είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είχαμε εκτροπή στις αναλύσεις που πήραμε από τη Νυμφόπετρα στο ουράνιο και στο φθόριο. Στο ουράνιο το όριο είναι 30 και είχαμε 35 ενώ υψηλή ήταν και η τιμή στο φθόριο. Κάναμε μια συνεννόηση με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και εκδώσαμε ανακοίνωση για παύση της χρήσης του νερού και ξεκινήσαμε να κάνουμε ενέργειες μεταξύ των δύο γεωτρήσεων που χρησιμοποιούμε στη Νυμφόπετρα για να το βελτιώσουμε» είπε ο κ. Γκολιδάκης προσθέτοντας ότι «από τα αποτελέσματα που πήραμε χτες έδειξε ότι οι ενέργειες που κάναμε είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί και μειώθηκε το ουράνιο κάτω από το όριο αλλά παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα το φθόριο».
Οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας από σήμερα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Φώτης Σαββίδης μετά τη μείωση του ουρανίου «μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό για πλύσιμο και προσωπική υγιεινή» ωστόσο όμως εξακολουθεί η απαγόρευση χρήσης του νερού για μαγείρεμα και πόση.
Το πρόβλημα με το νερό στην περιοχή και τις τιμές ουρανίου και φθορίου δεν είναι πρωτόγνωρο και για το λόγο αυτό όπως ανέφερε ο κ. Γκολιδάκης «κάνουμε τακτικούς ελέγχους».
«Η ακαταλληλότητα ήταν γνωστή και για αυτό εμείς κάνουμε και τακτικούς ελέγχους. Απλώς, χειροτέρεψε την κατάσταση και η επάρκεια του νερού. Έχει πέσει ο υδροφόρος ορίζοντας και για αυτό χάλασαν οι συσχετισμοί και οι σμίξεις των νερών. Το ίδιο συνέβαινε παλιά και στην Απολλωνία αλλά εκεί βελτιώθηκε η κατάσταση» ανέφερε.
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