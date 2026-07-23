Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης: Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι εξαιτίας υψηλών τιμών ουρανίου και φθορίου

Οι κάτοικοι της περιοχής από σήμερα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Φώτης Σαββίδης μετά τη μείωση του ουρανίου «μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το νερό για πλύσιμο και προσωπική υγιεινή»