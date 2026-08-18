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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου το μεσημέρι της Τρίτης 18/8.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στα Κόμαρα Έβρου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στα Κόμαρα Έβρου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026
UPD:
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