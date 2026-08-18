Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Έβρος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα Έβρου
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου το μεσημέρι της Τρίτης 18/8.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στα Κόμαρα Έβρου περίπου στις 14:00 το μεσημέρι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.

UPD:

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