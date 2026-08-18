Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA, το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Catherine Steadman «Κάτι στο νερό»

Η Catherine Steadman η Βρετανίδα ηθοποιός που έγινε παγκόσμια γνωστή χάρη στο ρόλο της σαν Μέιμπελ Λέιν Φοξ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Downton Abbey, με το συγκλονιστικό ψυχολογικό θρίλερ «Κάτι στο νερό» αποδεικνύει πως είναι μια εξίσου ταλαντούχος συγγραφέας.Μολονότι με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα η Steadman έκανε το ντεμπούτο της στη σύγχρονη λογοτεχνία, το «Κάτι στο νερό» είναι ένα έξοχο παράδειγμα του πώς ένα βιβλίο μπορεί να συνεπάρει τον αναγνώστη, χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό της αφήγησης και τα αλλεπάλληλα, κινηματογραφικά θα έλεγε κανείς, απρόοπτα.Πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος είναι η Έριν, μία παραγωγός ντοκιμαντέρ, άσημη μεν, αλλά που επιτέλους ετοιμάζει το πιο σημαντικό έργο της σταδιοδρομίας της -και ενδεχομένως το πιο επιτυχημένο.Την ίδια περίοδο, συναντά και ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον Μαρκ, ένα υψηλόβαθμο και περιζήτητο στέλεχος στον τομέα των επενδύσεων. Η Έριν και ο Μαρκ παντρεύονται και φεύγουν για τον ιδανικό μήνα του μέλιτος στην εξωτική Μπόρα Μπόρα. Όμως, ενώ ζουν το απόλυτο όνειρο, η Έριν διακινδυνεύει να ξεπεράσει τους φόβους της και ακολουθεί τον Μαρκ, ο οποίος είναι έμπειρος δύτης, σε μια υποβρύχια εξερεύνηση του βυθού. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, η κοινή συνειδητοποίηση ότι ο καθένας τους κρύβει ολέθρια, αβυσσαλέα μυστικά, μεταμορφώνει το όνειρό τους σε εφιάλτη. Έναν εφιάλτη που θα οδηγήσει έναν από τους δύο στο θάνατο -αν και αυτό, από μια άποψη, δεν θα είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο μοιραίο ζευγάρι του Μαρκ και της Έριν.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό βιβλίο «Κάτι στο νερό» της Catherine Steadman είναι στο ΘΕΜΑ.