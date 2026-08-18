Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σαλαμίνα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας

Στο σημείο συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Μέσα σε περίπου 30 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση, κοντά στον Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:45, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα, συμβάλλοντας στην ταχεία αντιμετώπιση της εστίας.

Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία στην οδό Ασκληπιού έχει εκτραπεί από το ύψος της οδού Επιδαύρου έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής.


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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

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