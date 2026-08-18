Κατέληξε 85χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή στη Νάξο
ΕΛΛΑΔΑ
Νάξος πνιγμός Ηλικιωμένος Ασθενοφόρο

Κατέληξε 85χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή στη Νάξο

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο αλλοδαπό να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα

Κατέληξε 85χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή στη Νάξο
Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός 85χρονου αλλοδαπού σήμερα το μεσημέρι στην παραλία του Αμίτη στη Νάξο, αναφέρει το cyclades24.gr.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τον έβγαλαν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.

Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του 85χρονου. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε.

Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης