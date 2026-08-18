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Κατέληξε 85χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή στη Νάξο
Κατέληξε 85χρονος που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή στη Νάξο
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο αλλοδαπό να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα
Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός 85χρονου αλλοδαπού σήμερα το μεσημέρι στην παραλία του Αμίτη στη Νάξο, αναφέρει το cyclades24.gr.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τον έβγαλαν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.
Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του 85χρονου. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε.
Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους, οι οποίοι είδαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε κίνδυνο μέσα στη θάλασσα και κινητοποιήθηκαν άμεσα. Τον έβγαλαν στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές.
Στην παραλία έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου και το ΕΚΑΒ, ενώ ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης του 85χρονου. Παρά την παροχή πρώτων βοηθειών και την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ο ηλικιωμένος δεν ανταποκρίθηκε.
Ακολούθησε η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
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