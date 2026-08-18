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Αυτή την Κυριακή με το Θέμα, έξτρα τεύχος Marie Claire Collections Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026-27
Αυτή την Κυριακή με το Θέμα, έξτρα τεύχος Marie Claire Collections Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026-27
Το μεγάλο πάρτι της μόδας ξεκινά! Μην χάσετε τον απόλυτο οδηγό για τη νέα σεζόν
Το Marie Claire παρουσιάζει το συλλεκτικό τεύχος Collections Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-27, μια πολυτελή έκδοση αφιερωμένη σε όλα όσα θα φορέσουμε τους επόμενους μήνες.
Οι σημαντικότερες συλλογές των διεθνών οίκων, οι τάσεις που ξεχώρισαν στις πασαρέλες, τα αξεσουάρ που μεταμορφώνουν κάθε εμφάνιση και τα κομμάτια που αξίζει να αποκτήσουμε συγκεντρώνονται σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σύγχρονου στυλ.
Το δέρμα επιστρέφει σε αυστηρές, σέξι αλλά και απρόσμενα χρωματιστές εκδοχές. Τα καρό μοτίβα αποκτούν νέες αναλογίες, το λεοπάρ και τα animal prints απελευθερώνουν την άγρια πλευρά της μόδας, ενώ τα σατέν, τα κεντήματα και οι χαμηλόμεσες σιλουέτες αναβιώνουν τη γοητεία των flapper girls. Το βελούδο, απαλό και αβίαστα πολυτελές, περνά από το πρωί στο βράδυ.
Από τον country ρομαντισμό της Chloé και την επιστροφή του ίσιου τζιν έως το νέο power dressing του Givenchy, τις κινηματογραφικές σιλουέτες της Celine και το ευρηματικό layering του Rabanne, ανακαλύπτουμε τις ιδέες που θα καθορίσουν τη σεζόν.
Marie Claire Collections Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-27: όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη μόδα της νέας εποχής, αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα.
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