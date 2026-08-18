Αυτή την Κυριακή με το Θέμα, έξτρα τεύχος Marie Claire Collections Φθινόπωρο – Χειμώνας 2026-27

Το Marie Claire παρουσιάζει το συλλεκτικό τεύχος Collections, μια πολυτελή έκδοση αφιερωμένη σε όλα όσα θα φορέσουμε τους επόμενους μήνες.Οι σημαντικότερες συλλογές των διεθνών οίκων, οι τάσεις που ξεχώρισαν στις πασαρέλες, τα αξεσουάρ που μεταμορφώνουν κάθε εμφάνιση και τα κομμάτια που αξίζει να αποκτήσουμε συγκεντρώνονται σε έναν ολοκληρωμένο οδηγό σύγχρονου στυλ.Το δέρμα επιστρέφει σε αυστηρές, σέξι αλλά και απρόσμενα χρωματιστές εκδοχές. Ταμοτίβα αποκτούν νέες αναλογίες, το λεοπάρ και τα animal prints απελευθερώνουν την άγρια πλευρά της μόδας, ενώ τα σατέν, τα κεντήματα και οι χαμηλόμεσες σιλουέτες αναβιώνουν τη γοητεία των. Το βελούδο, απαλό και αβίαστα πολυτελές, περνά από το πρωί στο βράδυ.Από τον country ρομαντισμό της Chloé και την επιστροφή του ίσιου τζιν έως, τις κινηματογραφικές σιλουέτες της Celine και το ευρηματικό, ανακαλύπτουμε τις ιδέες που θα καθορίσουν τη σεζόν.: όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη μόδα της νέας εποχής, αυτή την Κυριακή με το