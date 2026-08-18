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Οριοθετήθηκε η φωτία στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
Οριοθετήθηκε η φωτία στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο
UPD:
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι στην Μάνδρα Αττικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Μάνδρας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026
UPD:
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