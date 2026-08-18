Οριοθετήθηκε η φωτία στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μάνδρα

Οριοθετήθηκε η φωτία στο Παλαιοχώρι Μάνδρας

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτία στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
UPD:
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι στην Μάνδρα Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

UPD:

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