Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Δολοφονία Διασώστρια ΕΚΑΒ

Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται εξονυχιστικά από τις Αρχές - Ποινικές διώξεις  σε βάρος του 41χρονου και της συζύγου του - Την Τρίτη η απολογία τους

Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο
Αποστολή στη Σύρο: Λίνα Κεκέση
83 ΣΧΟΛΙΑ
Στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου.

@protothema.gr ❗️Στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. ◾️Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο


Το δείχνουν οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, στο βιντεοληπτικό υλικό η 41χρονη εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μία πλαστική σακούλα, ενώ φέρεται να άφησε το σακίδιο λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της κατοικίας.

Το σπίτι όπου έγινε το φονικό:

Κλείσιμο

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι, παρά το ότι φορούσε γάντια, φέρεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μέσα στο σακίδιο, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η γυναίκα φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, η σύντροφος του 41χρονου φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να τραυματίστηκε ελαφρά από επίθεση με μαχαίρι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος βγήκε από το σπίτι, πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή, η οποία μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 41χρονος φέρεται να εκτόξευσε προς τη διασώστρια διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους μία γλάστρα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε και μία καρέκλα που βρισκόταν στην αυλή.

Η καρέκλα διακρίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, τις οποίες δημοσιεύει το protothema.gr, και αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο


Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο
Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο

Η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού του ζευγαριού.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων, με τον 41χρονο και τη σύζυγό του να οδηγούνται ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, γεγονός που οι Αρχές αξιολογούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.

Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο

Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εξακολουθεί να εξετάζεται καρέ-καρέ από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη διαδρομή των γεγονότων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τα κρίσιμα λεπτά που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η μεταφορά του ζευγαριού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου:

Αποστολή στη Σύρο: Λίνα Κεκέση
83 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Parian Chronicle: Η νέα άφιξη στην Πάρο που αντλεί έμπνευση από την ιστορία του νησιού

Parian Chronicle: Η νέα άφιξη στην Πάρο που αντλεί έμπνευση από την ιστορία του νησιού

Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης