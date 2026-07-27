Στα κινητά και τον ιατροδικαστή ψάχνουν τις απαντήσεις για τη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο, αύριο οι απολογίες του ζευγαριού
Στα κινητά και τον ιατροδικαστή ψάχνουν τις απαντήσεις για τη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο, αύριο οι απολογίες του ζευγαριού
Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να εξετάζουν καρέ - καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας - Αύριο στην Ερμούπολη η κηδεία της διασώστιας του ΕΚΑΒ
Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς οι Αρχές αναμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποτύπωση των συνθηκών του θανάτου της.
Αναλυτικότερα, η έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 41χρονης, τη σειρά και τη βαρύτητα των τραυμάτων που έφερε, καθώς και για το εάν τα ευρήματα συνάδουν με τα όσα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και περιγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.
Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσουν την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.
Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 41χρονη διασώστρια μετέβη στην κατοικία τους οπλισμένη με μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο όπλο.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η 41χρονη διασώστρια τραυμάτισε αρχικά τη σύζυγο του 41χρονου, με αποτέλεσμα εκείνος να προσπαθήσει να την αφοπλίσει και να ακολουθήσει συμπλοκή που κατέληξε εκτός της οικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης, αλλά και να διερευνήσουν εάν υπήρξαν επαφές ή ανταλλαγή μηνυμάτων που θα μπορούσαν να φωτίσουν το κίνητρο ή την εξέλιξη των γεγονότων.
Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.
Την ίδια ημέρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Σύρου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια, η κηδεία της οποίας θα τελεστεί στην Ερμούπολη.
Αναλυτικότερα, η έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 41χρονης, τη σειρά και τη βαρύτητα των τραυμάτων που έφερε, καθώς και για το εάν τα ευρήματα συνάδουν με τα όσα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και περιγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.
Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσουν την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.
Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά τους, ο 41χρονος και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 41χρονη διασώστρια μετέβη στην κατοικία τους οπλισμένη με μαχαίρι, λοστό και αεροβόλο όπλο.
Σύμφωνα με τους ίδιους, η 41χρονη διασώστρια τραυμάτισε αρχικά τη σύζυγο του 41χρονου, με αποτέλεσμα εκείνος να προσπαθήσει να την αφοπλίσει και να ακολουθήσει συμπλοκή που κατέληξε εκτός της οικίας.
Αναμένεται άρση του τηλεφωνικού απορρήτουΠαράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επικείμενη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές επιδιώκουν να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν της φονικής επίθεσης, αλλά και να διερευνήσουν εάν υπήρξαν επαφές ή ανταλλαγή μηνυμάτων που θα μπορούσαν να φωτίσουν το κίνητρο ή την εξέλιξη των γεγονότων.
Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν με το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.
Αύριο απολογείται το ζευγάριΣημειώνεται πως αύριο, Τρίτη (28/7) ο 41χρονος κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.
Την ίδια ημέρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Σύρου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην 41χρονη διασώστρια, η κηδεία της οποίας θα τελεστεί στην Ερμούπολη.
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