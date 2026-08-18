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Έξι τραυματίες από πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε τσιμεντόλιθους στην Ζάκυνθο, συνελήφθη ο κυβερνήτης
Έξι τραυματίες από πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε τσιμεντόλιθους στην Ζάκυνθο, συνελήφθη ο κυβερνήτης
Ένας 60χρονος παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο
Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε ατύχημα με επιβατηγό-τουριστικό σκάφος στη Ζάκυνθο, όταν το σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση περιηγητικού πλου. Στο σκάφος βρίσκονταν 24 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο κυβερνήτης ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών ότι κατά την επιστροφή στο λιμάνι το σκάφος προσέκρουσε στα τσιμεντένια μπλόκια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι από τους επιβάτες.
Μετά τον κατάπλου του σκάφους στον Άγιο Νικόλαο, τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ για τους άλλους δύο χρειάστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πέντε από τους έξι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθαν από το νοσοκομείο.
Ένας 60χρονος Έλληνας εξακολουθεί να νοσηλεύεται, σύμφωνα με το Λιμενικό, για προληπτικούς λόγους.
Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 41χρονου Έλληνα κυβερνήτη του τουριστικού σκάφους.
Σε βάρος του διερευνώνται παραβάσεις που αφορούν την έκθεση και τη σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις του κυβερνήτη και τους κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων.
Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους. Για να επιστρέψει σε πλόες θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
Έχει επίσης κινηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Από την πρόσκρουση δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος προσέκρουσε στους τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του από τον περιηγητικό πλου.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση περιηγητικού πλου. Στο σκάφος βρίσκονταν 24 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο κυβερνήτης ειδοποίησε τη Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών ότι κατά την επιστροφή στο λιμάνι το σκάφος προσέκρουσε στα τσιμεντένια μπλόκια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι από τους επιβάτες.
Μετά τον κατάπλου του σκάφους στον Άγιο Νικόλαο, τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ για τους άλλους δύο χρειάστηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πέντε από τους έξι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθαν από το νοσοκομείο.
Ένας 60χρονος Έλληνας εξακολουθεί να νοσηλεύεται, σύμφωνα με το Λιμενικό, για προληπτικούς λόγους.
Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 41χρονου Έλληνα κυβερνήτη του τουριστικού σκάφους.
Συνελήφθη ο κυβερνήτης
Σε βάρος του διερευνώνται παραβάσεις που αφορούν την έκθεση και τη σωματική βλάβη από αμέλεια, καθώς και διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις του κυβερνήτη και τους κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων.
Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους. Για να επιστρέψει σε πλόες θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
Έχει επίσης κινηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Από την πρόσκρουση δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος προσέκρουσε στους τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του από τον περιηγητικό πλου.
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