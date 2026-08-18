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Αυτοκίνητο λαμπάδιασε εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο λαμπάδιασε εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, δείτε βίντεο
Μέχρι ο οδηγός του να σταματήσει το αμάξι είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες
Αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας πήρε φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης (18/8/26).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του LamiaReport, το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο ύψος μετά το Olympus Plaza και πριν το Σχηματάρι, έπιασε φωτιά.
Μέχρι ο οδηγός του να σταματήσει το αμάξι είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του LamiaReport, το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο ύψος μετά το Olympus Plaza και πριν το Σχηματάρι, έπιασε φωτιά.
Μέχρι ο οδηγός του να σταματήσει το αμάξι είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.
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