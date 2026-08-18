Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Ναρκωτικά

Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά

Ήταν καταζητούμενη από την Ιντερπόλ για παραγωγή και εμπόριο ναρκωτικών στην Τουρκία

Συνελήφθη 26χρονη στην Αθήνα που αναζητούνταν από την Ιντερπόλ για ναρκωτικά
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Στη σύλληψη μιας 26χρονης υπηκόου Τουρκίας, η οποία αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου αστυνομικοί στην Αθήνα.

Η 26χρονη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας.

Σύμφωνα με την αγγελία, η 26χρονη αναζητούνταν για αδικήματα που αφορούν την παραγωγή και το εμπόριο ναρκωτικών ουσιών καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Η γυναίκα συνελήφθη και πλέον ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεσή της.
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