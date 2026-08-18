Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, δείτε βίντεο
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κέρκυρα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας, δείτε βίντεο
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Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.



Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει εκτός του ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην περιοχή.

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UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

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