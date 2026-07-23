Στην Αθήνα το Σάββατο ο Χριστοδουλίδης, συνάντηση με Μητσοτάκη για το Κυπριακό ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στη Λευκωσία
Στην Αθήνα το Σάββατο ο Χριστοδουλίδης, συνάντηση με Μητσοτάκη για το Κυπριακό ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες στη Λευκωσία
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του 2026, θέλει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, δεσμεύοντας τον Κύπριο πρόεδρο και τον Ερχιουρμάν για σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης
Στην Αθήνα έρχεται το Σάββατο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό ενόψει της καθόδου στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (27-29 Ιουλίου), σε μία νέα προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του 2026, θέλει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό και ελπίζει ότι, με την κάθοδό του στη Λευκωσία και τις συνομιλίες που θα έχει με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουρμάν, θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη δέσμευσή τους για σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης αργότερα το φθινόπωρο, η οποία θα επικεντρωθεί αυτή τη φορά στην ουσία του Κυπριακού.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε σειρά επαφών στην Άγκυρα, στην Αθήνα, στη Λευκωσία, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, προκειμένου να βρει τρόπο ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που προκαλεί η ακραία τουρκική θέση, η οποία ουσιαστικά παραπέμπει σε μια λύση είτε δυο κρατών είτε χαλαρής συνομοσπονδίας δύο κρατών. Κάτι που απέχει κατά πολύ από τις προβλέψεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κινείται εκτός του πλαισίου του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς το νέο κράτος θα είναι μέλος της Ε.Ε.
Η κ. Ολγκίν, η οποία συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον νέο απεσταλμένο της Ε.Ε. για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, πρόκειται να μεταβεί αύριο στην Άγκυρα, την παραμονή της μετάβασης του Γκουτέρες στην Κύπρο, σε μία ύστατη προσπάθεια να πείσει την Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία.
Έχουν, πάντως, προκαλέσει προβληματισμό διαρροές στον βρετανικό Τύπο για φερόμενο σχέδιο που έχει καταστρώσει η κ. Ολγκίν και το οποίο αναφέρεται τελικά σε χαλαρή συνομοσπονδία, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Άγκυρα.
Στην εξίσωση έχουν μπει και τα ευρωτουρκικά, καθώς η κ. Ολγκίν θέλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Ευρωπαίων για την ανάδειξη των ανταλλαγμάτων τα οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Άγκυρα στο σημαντικό αυτό κεφάλαιο, εφόσον επιδείξει εποικοδομητική στάση στο Κυπριακό.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λίγο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του 2026, θέλει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό και ελπίζει ότι, με την κάθοδό του στη Λευκωσία και τις συνομιλίες που θα έχει με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερχιουρμάν, θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη δέσμευσή τους για σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης αργότερα το φθινόπωρο, η οποία θα επικεντρωθεί αυτή τη φορά στην ουσία του Κυπριακού.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, η προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε σειρά επαφών στην Άγκυρα, στην Αθήνα, στη Λευκωσία, στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, προκειμένου να βρει τρόπο ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που προκαλεί η ακραία τουρκική θέση, η οποία ουσιαστικά παραπέμπει σε μια λύση είτε δυο κρατών είτε χαλαρής συνομοσπονδίας δύο κρατών. Κάτι που απέχει κατά πολύ από τις προβλέψεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και κινείται εκτός του πλαισίου του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς το νέο κράτος θα είναι μέλος της Ε.Ε.
Η κ. Ολγκίν, η οποία συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον νέο απεσταλμένο της Ε.Ε. για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, πρόκειται να μεταβεί αύριο στην Άγκυρα, την παραμονή της μετάβασης του Γκουτέρες στην Κύπρο, σε μία ύστατη προσπάθεια να πείσει την Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία.
Έχουν, πάντως, προκαλέσει προβληματισμό διαρροές στον βρετανικό Τύπο για φερόμενο σχέδιο που έχει καταστρώσει η κ. Ολγκίν και το οποίο αναφέρεται τελικά σε χαλαρή συνομοσπονδία, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Άγκυρα.
Στην εξίσωση έχουν μπει και τα ευρωτουρκικά, καθώς η κ. Ολγκίν θέλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Ευρωπαίων για την ανάδειξη των ανταλλαγμάτων τα οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Άγκυρα στο σημαντικό αυτό κεφάλαιο, εφόσον επιδείξει εποικοδομητική στάση στο Κυπριακό.
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