Νέα κινητικότητα στο Κυπριακό προαναγγέλλει ο Χριστοδουλίδης: «Το καλοκαίρι είναι περίοδος εγρήγορσης»

Ο Κύπριος Πρόεδρος επιβεβαιώνει την επαφή με τον Χακάν Φιντάν και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ στην επανεκκίνηση των συνομιλιών

Κυπριακό προανήγγειλε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν «και άλλες ειδήσεις» που θα επιβεβαιώνουν τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Ο Ν. Χριστοδουλίδης, μιλώντας μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, συνέδεσε τη σημερινή προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών με την ανάγκη ανατροπής των τουρκικών επιδιώξεων που, όπως είπε, προϋπήρχαν της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκδηλώθηκαν με αφορμή το πραξικόπημα και την εισβολή.



«Καλοκαίρι σε εγρήγορση»

Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ραφαέλε Φίττο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Ο διορισμός επιβεβαιώθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σημειώνει ότι ο Ρ. Φίττο θα συμβάλει στη διαδικασία λύσης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.



«Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα», είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει επανέναρξη των συνομιλιών «από εκεί που διακόπηκαν» το 2007 στο Κραν Μοντανά.











Κλείσιμο Το ευρωπαϊκό χαρτί

Ο Ν. Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνάντηση που είχε χθες στο Παρίσι με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε προηγουμένως επαφές στην Άγκυρα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.



Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, δύο είναι τα βασικά σημεία που κρατά από τη συνομιλία του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πρώτον, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στα ευρωτουρκικά περνά μέσα από ουσιαστικές και συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.



Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα παραμείνει τέτοιο και μετά από ενδεχόμενη λύση, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή όταν οι αποφάσεις για τα ευρωτουρκικά λαμβάνονται από την ίδια και τα κράτη μέλη της.



Νέες κινήσεις γύρω από τοπροανήγγειλε ο Κύπριος Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν «και άλλες ειδήσεις» που θα επιβεβαιώνουν τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.Ο Ν. Χριστοδουλίδης, μιλώντας μετά το μνημόσυνο των πεσόντων κατά το, συνέδεσε τη σημερινή προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών με την ανάγκη ανατροπής των τουρκικών επιδιώξεων που, όπως είπε, προϋπήρχαν της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκδηλώθηκαν με αφορμή το πραξικόπημα και την εισβολή.Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Λευκωσία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόνως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Ο διορισμός επιβεβαιώθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σημειώνει ότι ο Ρ. Φίττο θα συμβάλει στη διαδικασία λύσης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.«Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα», είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία επιδιώκει επανέναρξη των συνομιλιών «από εκεί που διακόπηκαν» το 2007 στοΕρωτηθείς αν έχει «κλειδώσει» ημερομηνία για διευρυμένη συνάντηση 5+1, απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν από «αυτούς που είναι πρωταγωνιστές». Πρόσθεσε πάντως ότι ο ίδιος είχε ήδη προειδοποιήσει πως το καλοκαίρι θα είναι περίοδος εγρήγορσης για το Κυπριακό.Ο Ν. Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνάντηση που είχε χθες στο Παρίσι με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε προηγουμένως επαφές στην Άγκυρα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, δύο είναι τα βασικά σημεία που κρατά από τη συνομιλία του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πρώτον, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στα ευρωτουρκικά περνά μέσα από ουσιαστικές και συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.Ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα παραμείνει τέτοιο και μετά από ενδεχόμενη λύση, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή όταν οι αποφάσεις για τα ευρωτουρκικά λαμβάνονται από την ίδια και τα κράτη μέλη της.

Η συνομιλία με Φιντάν δεν είναι ΑΙ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε σύντομη συζήτηση στο Παρίσι με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες, αλλά για ανταλλαγή απόψεων με αφορμή τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σε τουρκικά δημοσιεύματα που διέψευδαν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επαφή, σχολίασε δηκτικά: «Δεν τη φαντάστηκα τη συζήτηση, ούτε τη φωτογραφία. Δεν είναι προϊόν ΑΙ».



Από το πραξικόπημα στη σημερινή προσπάθεια Στις δηλώσεις του, ο Ν. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο χαρακτήρισε «προδοτικό» και χωρίς καμία δικαιολογία. Τόνισε ότι η Τουρκία το χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να προωθήσει στόχους που είχαν τεθεί πριν ακόμη από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η σημερινή προσπάθεια, είπε, αποσκοπεί σε λειτουργική και βιώσιμη λύση που θα επανενώνει στην πράξη την Κυπριακή Δημοκρατία. Απέρριψε επίσης δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent για το Κυπριακό, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν όλα αυτά που αναφέρει» για προσχέδιο λύσης που φέρεται να έχει ετοιμάσει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μρία Ανχέλα Ολγκίν.



Ο διορισμός Φίττο, η εμπλοκή της Κομισιόν και η αναμενόμενη νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΟΗΕ δημιουργούν ένα πιο πυκνό διπλωματικό σκηνικό. Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν η κινητικότητα θα οδηγήσει σε πραγματική επανέναρξη συνομιλιών ή αν θα εξαντληθεί σε προπαρασκευαστικές επαφές.