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Συνελήφθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Κρήτη Ιατροδικαστής Χανιά

Συνελήφθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις

Η υπόθεση σχετίζεται με τη «μαφία των Χανίων» - Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Συνελήφθησαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ένας τοξικολόγος για αλλοίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων και τοξικολόγου στην ίδια υπηρεσία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Κρήτη. Αμφότεροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Είχαν προηγηθεί οι προσαγωγές τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν και δικηγόροι. Ανάμεσά τους, ήταν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που οι προσαγωγές τους μετατράπηκαν σε συλλήψεις. 

Κατά πληροφορίες, περίπου 30 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθρώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες εξελίξεις από την πορεία της έρευνας.


Η μαφία της Κρήτης

Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το protothema.gr, η εγκληματική οργάνωση -που εξαρθρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και μυστικοί αστυνομικοί - είχε πολυσχιδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.

Η δράση της περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπωλησίες οικοπέδων. Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνταν στον ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής οργάνωσης.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
8 ΣΧΟΛΙΑ

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