Μαφία στην Κρήτη: Η προκλητική δράση μέσα από τους διαλόγους της δικογραφίας - «Άφησα τη σακούλα στο παράθυρο της γιαγιάς»

Η συνομιλία

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα...

Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα... Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ..., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.

«Κλείνει το σούπερ μάρκετ»

Μέλος της οργάνωσης: Εγώ σου λέω. Ο άνθρωπος κλείνει το σούπερ μάρκετ με το χασίς... όχι πρέπει να πάρω το χασίσι πρώτα! Ε μέχρι τις δεκάμισι θα το έχεις στα χέρια σου, πάω σφαίρα... έλα να πάρω τον άνθρωπο... άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ με το χασίς τη γάμησα. Έλα ρε το χω στα χέρια μου, απλά θέλω να πάρω το χασίς, θα κλείσει ο άλλος...

Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και ενός πελάτη που ήθελε να παραγγείλει ναρκωτικά. Ο πελάτης αναφέρεται στα ναρκωτικά ως ομελέτες, με το μέλος της ομάδας να του λέει ότι δεν είναι εστιατόριο, άλλα έμπορος ναρκωτικών.Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος που ακούγεται ένα μέλος του κυκλώματος να μιλά με έναν πελάτη και να του λέει πως θα περάσει να παραλάβει χασίσι από έτερο μέλος πριν «κλείσει» το super market (εννοώντας τη διακίνηση).