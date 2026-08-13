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Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Κρήτη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, μία γυναίκα τραυματίστηκε
Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Κρήτη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, μία γυναίκα τραυματίστηκε
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να βρεθεί εκτός δρόμου
Τροχαίο σημειώθηκε στην Ηρακλείου-Μοιρών στην Κρήτη, με δύο άτομα να απεγκλωβίζονται από το αυτοκίνητο και μία νεαρή γυναίκα να τραυματίζεται
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να βρεθεί εκτός δρόμου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, από την εκτροπή προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ στο σημείο χρειάστηκε να μεταβεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.
Μετά τον απεγκλωβισμό των δύο ανθρώπων, το ΕΚΑΒ που ήδη βρισκόταν στο σημείο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, με τις αισθήσεις τους, για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να βρεθεί εκτός δρόμου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, από την εκτροπή προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ στο σημείο χρειάστηκε να μεταβεί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.
Μετά τον απεγκλωβισμό των δύο ανθρώπων, το ΕΚΑΒ που ήδη βρισκόταν στο σημείο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, με τις αισθήσεις τους, για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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