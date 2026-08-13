Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Στο εξώφυλλο του Marie Claire Σεπτεμβίου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο με το Θέμα η γυναίκα-σύμβολο της Γαλλίας Laetitia CastaΕλάχιστες γυναίκες ενσαρκώνουν το διαχρονικό γαλλικό ιδεώδες όσο η Laetitia Casta. Μούσα, μοντέλο, ηθοποιός, έχτισε με επιμονή μια καλλιτεχνική πορεία που ξεφεύγει από την ευκολία της ομορφιάς. Σήμερα, καθώς προετοιμάζεται για έναν νέο ρόλο σε σειρά του Netflix και συνυπογράφει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, ανοίγει τις πόρτες της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Κορσικής, για μια αποκλειστική φωτογράφηση και μια σπάνια εξομολόγηση στο Marie Claire.Μιλά για τον χρόνο με τη γαλήνη μιας γυναίκας που έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό της. «Δεν φοβάμαι το γήρας. Είναι μέρος του κύκλου της ζωής. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί φοβόμαστε να φανούμε όπως πραγματικά είμαστε. Δεν είναι μια αντανάκλαση της ψυχής μας, αυτών που έχουμε ζήσει;», λέει, απορρίπτοντας το αφήγημα που δίνει υπεραξία στη νεότητα.Την ίδια στιγμή, υπερασπίζεται τη σιωπή, τη σκέψη και το διάβασμα σε έναν κόσμο που μοιάζει να κινείται αδιάκοπα στην επιφάνεια. «Διαπιστώνω ότι το διάβασμα είναι μια πολυτέλεια που δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας. Κι όμως, θεωρώ ότι μας επανασυνδέει με την ανθρώπινη φύση μας. Αρκετά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», σημειώνει, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική πολυτέλεια σήμερα είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, μακριά από οθόνες.Η νέα σεζόν έρχεται με ελαφριά πλεκτά, τζιν, πουκάμισα και αξεσουάρ που επαναφέρουν το luxury chic στην καθημερινότητα.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

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Μια πινακοθήκη προσώπων που θα μπορούσαν να είναι όλοι ένοχοι, λόγω του παρελθόντος τους. Αλλά και, εξίσου, όλοι αθώοι.Βραβευμένο με το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» αποτελεί ένα βιβλίο-σταθμό για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ο Σταύρος Χριστοδούλου ανήκει στους συγγραφείς που ξεδιπλώνουν αθόρυβα και χωρίς υπερβολές το χάρισμά τους, τόσο στην αφήγηση όσο και στην πυκνή, αριστοτεχνική ύφανση της πλοκής. Γι’ αυτό και το «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αναγνώσματος που, σελίδα με τη σελίδα, γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, καταλήγοντας να γίνει εθιστικό.Ο Χριστοδούλου χρησιμοποιεί ως φυσικό σκηνικό την Αθήνα, αλλά η ιστορία που αφηγείται ξεκινά από την Ουγγαρία. Στη Βουδαπέστη, έναν παγωμένο Φεβρουάριο πριν από αρκετά χρόνια, γεννιέται ο Γιάνος, ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο με ένα μαύρο, δυσοίωνο αστέρι να τον φωτίζει. Και, πράγματι, 27 χρόνια αργότερα ο Γιάνος θα συλληφθεί στην Ελλάδα, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ενός Έλληνα ζωγράφου. Παράλληλα με τις έρευνες τις αστυνομίας, ένας ερευνητής ρεπόρτερ, ο δημοσιογράφος Στράτος Παπαδόπουλος ξεκινά να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης, αποκαλύπτοντας βήμα-βήμα το νήμα που συνδέει μια σειρά από σκοτεινές φιγούρες: Μια εξηντάχρονη μποέμ χήρα που διατηρεί ερωτική σχέση με τον Γιάνο, τη γυναίκα του και μητέρα του γιού του, τον γόνο μιας πανίσχυρης πολιτικής οικογένειας η οποία σχετιζόταν με τον νεκρό ζωγράφο, έναν αστυνόμο που ποτέ δεν λέει αυτό που σκέφτεται, αλλά και έναν μυστηριώδη τύπο του υπόκοσμου. Όλοι μοιάζουν ένοχοι -μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Και τη λύση στο αίνιγμα του εγκλήματος φαίνεται πως είναι φυλαγμένη στα γκρίζα νερά του Δούναβη, στο ποτάμι που, όπως πιστεύει ο συγγραφέας «παρασύρει τις ιστορίες ανθρώπων που το μόνο που επιθύμησαν ήταν να αγαπηθούν».Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο με το Θέμα:Η νέα «ελληνική ομορφιά»Η διεθνής καριέρα στο μόντελινγκ, οι σπουδές στην Ιατρική και η άρρηκτη αδελφική σχέσηΣτα πρόθυρα της κατάρρευσης;Μη αντέχοντας το βάρος της αρνητικής δημοσιότητας για τα κιλά της, η superstar αποσύρεται από τον δημόσιο βίο: το χρονικό μιας αναπάντεχης απόφασηςΡοκ όπερα & αρχαία τραγωδίαΗ Θήβα, η γενέτειρα του πιο περιώνυμου μυθικού ήρωα της αρχαιότητας, υποδέχεται έναν διαφορετικό Αμφιτρύωνα, στο έργο του Δημήτρη Μαραμή «Ηρακλής Μαινόμενος»Τα καλοκαίρια του Χόλιγουντ στην ΕλλάδαOι ταινίες, οι ηθοποιοί, τα νησιά, οι πόλεις και τα πλάνα που ανέδειξαν τη μαγεία της χώρας στη μεγάλη οθόνη και στο παγκόσμιο κοινόΑκόμα:Ενα super girl στην «Οδύσσεια» του Νόλαν«Οι ονειροπόλοι αξίζουν ευκαιρίες»Ο εικαστικός των σταρ εκθέτει στην ΑθήναΠαρατείνουμε το «φιλί του ήλιου»Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο με το Θέμα:Η νέα «ελληνική ομορφιά»Η διεθνής καριέρα στο μόντελινγκ, οι σπουδές στην Ιατρική και η άρρηκτη αδελφική σχέσηΣτα πρόθυρα της κατάρρευσης;Μη αντέχοντας το βάρος της αρνητικής δημοσιότητας για τα κιλά της, η superstar αποσύρεται από τον δημόσιο βίο: το χρονικό μιας αναπάντεχης απόφασηςΡοκ όπερα & αρχαία τραγωδίαΗ Θήβα, η γενέτειρα του πιο περιώνυμου μυθικού ήρωα της αρχαιότητας, υποδέχεται έναν διαφορετικό Αμφιτρύωνα, στο έργο του Δημήτρη Μαραμή «Ηρακλής Μαινόμενος»Τα καλοκαίρια του Χόλιγουντ στην ΕλλάδαOι ταινίες, οι ηθοποιοί, τα νησιά, οι πόλεις και τα πλάνα που ανέδειξαν τη μαγεία της χώρας στη μεγάλη οθόνη και στο παγκόσμιο κοινόΑκόμα:Ενα super girl στην «Οδύσσεια» του Νόλαν«Οι ονειροπόλοι αξίζουν ευκαιρίες»Ο εικαστικός των σταρ εκθέτει στην ΑθήναΠαρατείνουμε το «φιλί του ήλιου»Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Εκτάκτως αυτό το Σάββατο με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.