Έπιασαν ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά στο Ηράκλειο, τους συνέλαβαν τη στιγμή που τα έδιναν σε 32χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Κοκαΐνη Αναβολικά Ναρκωτικά Ηράκλειο

Έπιασαν ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά στο Ηράκλειο, τους συνέλαβαν τη στιγμή που τα έδιναν σε 32χρονο

Η σύλληψη των τριών εμπλεκομένων έγιναν την Τετάρτη

Έπιασαν ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά στο Ηράκλειο, τους συνέλαβαν τη στιγμή που τα έδιναν σε 32χρονο
Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης αλλά και χιλιάδες δισκία και ενέσεις αναβολικών κατηγορούνται ότι κατείχαν και διακινούσαν ένα ζευγάρι Ελλήνων και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης ναρκωτικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Τετάρτης όταν εντοπίστηκαν ένας 35χρονος Έλληνας και μια 22χρονη Ελληνίδα οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μια τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό .

13082026 Σύλληψη -3- ατόμων για παραβάσεις ναρκωτικών


Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης
• 3550 αναβολικά δισκία
• 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα
Κλείσιμο
• Χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ
• 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκαν συνολικά δυο μοτοσυκλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Πηγή: patris.gr

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης