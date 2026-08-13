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Έπιασαν ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά στο Ηράκλειο, τους συνέλαβαν τη στιγμή που τα έδιναν σε 32χρονο
Έπιασαν ζευγάρι που είχε 1,7 κιλά κοκαΐνης και ενέσεις με αναβολικά στο Ηράκλειο, τους συνέλαβαν τη στιγμή που τα έδιναν σε 32χρονο
Η σύλληψη των τριών εμπλεκομένων έγιναν την Τετάρτη
Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης αλλά και χιλιάδες δισκία και ενέσεις αναβολικών κατηγορούνται ότι κατείχαν και διακινούσαν ένα ζευγάρι Ελλήνων και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Δίωξης ναρκωτικών στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Τετάρτης όταν εντοπίστηκαν ένας 35χρονος Έλληνας και μια 22χρονη Ελληνίδα οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μια τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό .
Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :
• 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης
• 3550 αναβολικά δισκία
• 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα
• Χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ
• 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων
Επίσης κατασχέθηκαν συνολικά δυο μοτοσυκλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της Τετάρτης όταν εντοπίστηκαν ένας 35χρονος Έλληνας και μια 22χρονη Ελληνίδα οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μια τσάντα σε 32χρονο αλλοδαπό .
Κατά τον έλεγχο και τις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :
• 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης
• 3550 αναβολικά δισκία
• 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα
• Χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ
• 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων
Επίσης κατασχέθηκαν συνολικά δυο μοτοσυκλέτες και ένα ΙΧ αυτοκίνητο ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου
Πηγή: patris.gr
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